ون بلس تقرر إقامة حدث OnePlus 8 عبر الإنترنت

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus أن حدث الإعلان عن الجيل التالي من هواتفها الذكية سيُعقد عبر الإنترنت، وليس في الواقع، نافيةً أن يكون السبب وراء القرار هو تفشي فيروس كورونا الذي أجبر القائمين على المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 على إلغائه.

وكان موقع 9to5Google قد أفاد بأن تفشي فيروس كورونا – الذي أضر بعشرات الآلاف من الناس في الصين – أضر بالعديد من شركات التقنية، بما في ذلك (ون بلس) التي قررت العدول عن إقامة حدث في الواقع للإعلان عن هاتف (ون بلس 8) المرتقب، وذلك وفق ما نقل الموقع عن مصادر متعددة.

ولكن الشركة أكدت للموقع أن حدثها سيُقام عبر الإنترنت، ولكنها في الوقت ذاته نفت أن يكون السبب وراء ذلك هو تفشي فيروس كورونا، حتى أنها أشارت إلى أنها لم تقرر أصلًا إقامة حدث في الواقع. وقالت شركة (ون بلس): “إن التقارير التي تتحدث عن إلغاء حدث إطلاق في الواقع عارية عن الصحة. لـ (ون بلس) سجل في استضافة الأحداث عبر الإنترنت وفي الواقع، عالميًا”.

يُشار إلى أن شركة (ون بلس) اعتادت خلال السنوات الماضية على إطلاق هاتفها الرائد الأول من كل عام في فصل الربيع، وكان الحدث خلال السنوات القليلة الماضية يُقام على أرض الواقع، إذ أُعلن عن هاتف (ون بلس 7 برو) العام الماضي خلال حدث أُقيم في مدينة نيويورك الأمريكية.

وكما ذكرت (ون بلس) في بيانها، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تُقيم فيها حدثًا عبر الإنترنت، إذ أعلنت في السابق عن العديد من الهواتف بهذه الطريقة، فقد أعلنت عن هاتف (ون بلس 2) عبر بث حي بتقنية الواقع الافتراضي. وكذلك هاتف (ون بلس 5) عبر الإنترنت.

هذا، ولم تعلن (ون بلس) عن الموعد المقرر لحدث الإعلان عن هواتف (ون بلس 8).