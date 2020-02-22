نجوم تيك توك يكسبون مليون دولار لكل مشاركة

أصبح تطبيق الفيديو الصيني تيك توك بمثابة المنصة المفضلة للشباب الذين يسعون إلى تحقيق دخل من خلال مواهبهم لأنه يكافئ قدرة أي شخص على الترفيه، في حين تميل منصات مثل إنستاجرام ويوتيوب إلى مكافأة الأشخاص المشهورين بالفعل، وبالنسبة لقلة محظوظة للغاية، يمكن أن يكون تيك توك خيارًا وظيفيًا مربحًا للغاية.

ويمكن لمستخدمي تطبيق الفيديو الأكثر شيوعًا الحصول على الملايين من خلال التعاون مع العلامات التجارية، بحيث يطمح أكثر من نصف جيل الألفية، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 38 عامًا، في الولايات المتحدة إلى أن يصبحوا مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لبحث حديث.

ويعتقد المسوقون أن نجوم تيك توك الأكثر شعبية يمكن أن يتقاضوا حاليًا ما يقرب من 200 ألف دولار لكل مشاركة إذا قاموا بالترويج والتعاون مع العلامات التجارية.

ويجادل الباحثون في (Morning Consult)، وهي مجموعة أبحاث تقنية أمريكية، بأن تيك توك ينمو بسرعة كبيرة حتى أن بعض المؤثرين قد يكونوا قادرين على كسب ما يقرب من مليون دولار لكل مشاركة بحلول العام المقبل.

ويقال إن (لورين جراي) Loren Gray، المغنية البالغة من العمر 17 عامًا من ولاية بنسلفانيا، هي نجمة تيك توك الحالية الأكثر تسويقًا، حيث يقدر الباحثون أنها قد تتقاضى ما يصل إلى 197 ألف دولار لكل مشاركة، وهي تنشر يوميًا على المنصة، وحصلت منشوراتها على أكثر من 2 مليار إعجاب.

ولدى جراي أكثر من 38 مليون متابع على التطبيق، وتنشر مقاطع فيديو يتراوح طولها بين 15 و 60 ثانية، مما يجعلها واحدة من أكثر الحسابات متابعة، واستخدمت جراي شعبيتها على التطبيق لتأمين صفقات مع (فيرجين ريكوردز) Virgin Records و(كابيتول ريكوردز) Capitol Records.

ويضيف التقرير أن (جيفبوم) Jiffpom، وهو كلب صغير موجود في لوس أنجلوس ولديه 20 مليون متابع، أي ضعف عدد متابعيه على إنستاجرام، يمكن أن يكسب 100 ألف دولار لكل منشور.

ويتنبأ التقرير بأنه في غضون عام ستصبح (آشيكا بهاتيا) Aashika Bhatia، الممثلة الهندية البالغة من العمر 19 عامًا، الأكثر شعبية على المنصة مع 194 مليون متابع، ولدى بهاتيا حاليًا 14 مليون متابع، وتكتسب عشرات الآلاف يوميًا.

وتقدر (Morning Consult) أن نجوم تيك توك المشهورون يحصلون على 0.005 دولارًا لكل مشاركة دعائية، مما يعني أن نجمة مثل بهاتيا قد تتقاضى 973 ألف دولار لكل مشاركة إذا وصل عدد متابعيها إلى 194 مليون متابع.

وبلغت قيمة منصة تيك توك، المملوكة لشركة التكنولوجيا (ByteDance) الواقع مقرها في بكين، 75 مليار دولار في عام 2018 عندما استثمر أغنى رجل في اليابان (ماسايوشي سون) Masayoshi Son في المنصة عبر صندوق سوفت بانك الاستثماري.

وتدعي المنصة امتلاكها لنحو 800 مليون مستخدم نشط، مما يجعلها أكثر شعبية من منصتي تويتر وسناب شات مجتمعتين.