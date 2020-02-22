كيف يمكنك التحقق من هاتف آيفون الجديد والمُعاد تجديده؟

في الكثير من الأحيان؛ يقوم بعض الأشخاص بشراء هواتف آيفون جديدة من بعض المواقع بأسعار أقل نسبيًا مقارنة بأسعار شركة آبل ومتاجرها الموجودة حول العالم، ولكن في الكثير من هذه الحالات تكون هذه هواتف (مُعاد تجديدها) Refurbished وليست جديدة. ولحسن الحظ؛ هناك طريقة سهلة للتحقق من ذلك.

فيما يلي كيفية التحقق من كون هاتف آيفون الخاص بك جديدًا أم مُعاد تجديده:

ابحث عن رقم طراز هاتف الخاص بك:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على الهاتف.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (حول) About؛ حيث ستظهر لك قائمة معلومات هامة عن الهاتف بما في ذلك: اسم الجهاز، وإصدار نظام التشغيل، ورقم الطراز، والرقم التسلسلي للجهاز.

انتبه بعناية لرقم الطراز لأنه سيساعدك في الكشف عن أصل هاتف آيفون، وذلك من خلال ما يلي:

إذا كان رقم الطراز يبدأ بحرف M؛ فهذا يعني أن الهاتف جديد تمامًا.

إذا كان رقم الطراز يبدأ بحرف F؛ فهذا يعني أن الهاتف مُعاد تجديده بواسطة شركة آبل أو إحدى شركات الاتصالات.

إذا كان رقم الطراز يبدأ بحرف N؛ فهذا يعني أن هذا الهاتف مُستبدل، بمعنى أن آبل قد قدمته كهاتف بديل لهاتف آيفون به عطل ما.

إذا وجدت أن هاتفك مُعاد تجديده، فهذا ليس بالضرورة سببًا للقلق. حيث إن آبل تضع (منتجاتها المُجددة المعتمدة) Certified Refurbished products ضمن عملية صارمة تتضمن اختبارًا كاملًا يتوافق مع المعايير الوظيفية نفسها التي تقدمها في منتجاتها الجديدة، وذلك من خلال فحص كل وحدة في الجهاز، واستبدال أي أجزاء مكسورة إذا لزم الأمر، وتغيير البطارية وغير ذلك.

كما تدعم آبل هذا الالتزام بالجودة من خلال تقديم ضمان محدود لمدة عام مع كل منتج من منتجاتها المُجددة المعتمدة، كما يوجد لديك أيضًا خيار الحصول على تغطية إضافية عن طريق شراء خطة AppleCare.

بشكل عام؛ تقدم منتجات آبل المُعاد تجديها الأداء نفسه الذي تقدمه المنتجات الجديدة، ولكن لأسباب قانونية لا تستطيع بيعها على أنها جديدة، وعادةً ما تقدم آبل هذه المنتجات المجددة بخصم كبير.

تقوم شركات الاتصالات مثل AT&T وVerizon أيضًا بتجديد هواتف أيفون وبيعها بخصم كبير، ولكن لا يجوز لهم تغيير البطارية أو تقديم ضمان لمدة عام على الهاتف، ويمكنك التحقق من حالة الضمان على هاتف آيفون الخاص بك عن طريق زيارة موقع (Check Coverage) الخاص بآبل وإدخال الرقم التسلسلي بهاتفك.

أجهزة آبل المجددة بواسطة جهات خارجية:

تجدر الإشارة إلى أنه إذا جُدد هاتف آيفون أو أي جهاز لآبل من خلال عملية إصلاح مستقلة غير مصرح بها من قِبل آبل، فلن يوضح رقم الطراز ذلك. لذلك فمن الأفضل تجنب الأجهزة المُجددة من قِبل جهات خارجية إذا أمكن ذلك.