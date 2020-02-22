كل ما تحتاج معرفته عن تحديث نظام ويندوز 10 القادم

كل ما تحتاج معرفته عن تحديث نظام ويندوز 10 القادم

تعمل شركة مايكروسوفت بالفعل على التحديث التالي لنظام التشغيل (ويندوز 10) Windows 10، ومن المتوقع أن تطلقه خلال هذا الربيع، مع توفير ميزات أمان جديدة، وميزات أخرى للمساعدة في زيادة الإنتاجية.

يتبع التحديث التالي لنظام التشغيل ويندوز 10 – والمعروف أيضًا باسم إصدار (Windows 10 2004) أو إصدار 20H1 – جدول التحديث المُعتاد من مايكروسوفت ولكنه سيكون مصحوبًا بتغييرات كبيرة أكثر مما رأينا في التحديثات الأخرى خلال السنوات الأخيرة.

متى سيكون تحديث ويندوز 10 القادم متاحًا؟

بالنسبة للمشتركين في برنامج Windows Insider؛ فإن إصدار تحديث ويندوز 10 القادم كان متاحًا كإصدار معاينة لفترة طويلة تقترب من عام كامل. وإذا اتبعت شركة مايكروسوفت جدولها الزمني المعتاد لإطلاق التحديثات فيجب أن يكون الإصدار النهائي من التحديث متاحًا بشكل عام في أوائل مايو.

إذا كنت ترغب في الوصول إلى إصدار المعاينة الآن لتجربة الميزات الجديدة؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات على حاسوبك الذي يعمل بنظام ويندوز 10.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

من قائمة الخيارات الموجودة على يسار الشاشة؛ اضغط على خيار (Windows Insider Program)، ثم اضغط على زر (البدء) Get Started.

استخدم حساب مايكروسوفت الخاص بك في تسجيل الدخول، أو الحساب نفسه الذي تستخدمه لخدمات مايكروسوفت الأخرى.

في الشاشة التالية؛ اختر الخيار الأول(Just fixes, apps, and drivers) للانضمام إلى حلقة معاينة الإصدار حيث تتلقى هذه الحلقة أكثر نسخ التحديث ثباتًا. (يتيح لك ذلك استخدام المعاينة الحالية ولكن يوصى بالانتظار حتى الإصدار العام للتحديث الذي عادة ما يكون أفضل).

ما هي أبرز الميزات الجديدة التي سيتضمنها تحديث ويندوز 10 القادم؟

سيتضمن التحديث القادم من نظام التشغيل ويندوز 10 عددًا من التغييرات والتحسينات للمستخدمين، وفقًا لما ذكرته مايكروسوفت، مثل:

1- المساعد الصوتي Cortana:

تعمل مايكروسوفت على تطوير Cortana من مساعد رقمي عام ليصبح “مساعد إنتاجية شخصي” يساعدك في التعامل مع تطبيقات Microsoft 365 التي تستخدمها لإنجاز المهام يوميًا، حيث يمكنك الاعتماد عليه في إدارة المهام والوقت والتواصل مع الأشخاص.

عندما يصل التحديث القادم ستجد أن تطبيق Cortana غير موجود في شريط المهام، حتى تتمكن من نقله أو تغيير حجمه مثل أي تطبيق آخر مما يمنحك تجربة استخدام أكثر سلاسة.

كما تتيح لك ميزة البريد الإلكتروني المُحسنة استخدام Cortana لإنشاء رسائل بريد إلكتروني عبر الأوامر الصوتية، ويتيح لك التقويم المُحسن القيام بالشيء نفسه لإنشاء الاجتماعات والاستعلام عنها. ويتيح لك النظام استخدام المساعد لفتح التطبيقات وضبط الإعدادات مثل السطوع.

2- عمليات البحث السريعة في Search Home:

لمساعدتك في العثور على المعلومات المهمة بشكل أسرع، أضافت مايكروسوفت أربع عمليات بحث سريعة في (صفحة البحث الرئيسية) Search Home:

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3- سطح المكتب الافتراضي Virtual Desktop:

يتيح لك تحديث نظام ويندوز 10 القادم إعادة تسمية علامات تبويب (سطح المكتب الافتراضي) Virtual desktops التي تنشئها للتطبيقات التي تستخدمها بكثرة، بدلاً من الاعتماد على الأسماء الصادرة عن النظام مثل: Desktop 1.

4- التحكم في إعادة تشغيل التطبيقات:

يتيح لك تحديث نظام ويندوز 10 القادم التحكم في إعداد إعادة تشغيل التطبيقات تلقائيًا بعد إعادة تشغيل جهازك. فعند تشغيل تطبيق جديد، يقوم النظام تلقائيًا بحفظ تطبيقاتك القابلة لإعادة التشغيل عند تسجيل الخروج أو إعادة التشغيل أو إيقاف تشغيل ويندوز، وإعادة تشغيلها في المرة التالية التي تسجّل فيها الدخول، مما يتيح لك العودة إلى ما كنت تفعله في التطبيق إذا كنت بحاجة إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

هل ستظل الإصدارات السابقة من نظام ويندوز 10 تعمل؟

ستُنهي مايكروسوفت دعمها لإصدار نظام التشغيل Windows 10 1809 (المعروف أيضًا باسم تحديث أكتوبر 2018) وإصدارات Home و Pro و Pro Education و Pro for Workstations في مايو من هذا العام. سيستمر دعم إصدارات المؤسسات والتعليم حتى مايو 2021.

لا يزال بإمكانك استخدام إصدار 1809، لكن فقدان دعم مايكروسوفت يعني أنك لن تحصل على تحديثات الأمان المهمة أو تحديثات أخرى بعد شهر مايو من هذا العام.

هل يجب التحديث إلى إصدار ويندوز 10 أبريل 2020 فور صدوره؟

عادة ما توصي مايكروسوفت بأن تقوم بالتحديث لما يتضمنه من تحسينات للأمان، ولكنه بالطبع ليس إلزاميًا إلا إذا كنت على وشك الوصول إلى تاريخ انتهاء دعم الإصدار الذي تستخدمه حاليًا. ولمعرفة أي إصدار من نظام ويندوز يعمل به جهازك؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات على حاسوبك.

اضغط على خيار ( النظام) System .

مرر للأسفل خلال قائمة الخيارات الموجودة على يسار الشاشة حتى تصل إلى خيار (حول) About؛ اضغط عليه. وتحت قسم (مواصفات ويندوز) ستجد رقم الإصدار الذي يعمل به الجهاز.

إذا كان الإصدار رقم 1903 – الذي صدر في مايو 2019 – وتريد الاحتفاظ به، فالدعم مستمر لك حتى ديسمبر 2020، وإذا كان الإصدار رقم 1909 – الذي صدر في نوفمبر 2019 – فلديك فترة دعم حتى 20 مايو 2021.

