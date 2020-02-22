فيسبوك يدفع لك الأموال مقابل مقاطعك الصوتية.. إليك آلية العمل

تعرض شركة فيسبوك الآن الدفع لبعض المستخدمين مقابل التسجيلات الصوتية وذلك لتحسين خوارزميات التعرف على الكلام، حيث سيتم استخدام هذه المقتطفات في الأنظمة المستخدمة في أجهزة مثل مكبرات الصوت والكاميرات الذكية الخاصة بـ Facebook Portal.

وجد عمالقة التكنولوجيا فيسبوك وجوجل وأمازون أنفسهم في منطقة حرجة بعد أن تبين أن الموظفين يقومون بالاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية للمستخدمين، حيث الممارسة أثارت هذه القضية تساؤلات حول الأمان والخصوصية.

لتجنب مثل هذه المشاكل في المستقبل قررت شركة فيسبوك جعل الأمور شفافة تمامًا والدفع المستخدمين مقابل مقتطفات محددة.

آلية الدفع التي ينتهجها فيسبوك:

كما يوضح موقع The Verge يُطلق على البرنامج الجديد اسم Pronunciations، وهو جزء من تطبيق Facebook Marketpoints لأبحاث السوق، والذي يكافئ المستخدمين على مساعدة الشركة في إجراء الاختبارات والدراسات الاستقصائية.

فإذا كنت في الولايات المتحدة وعمرك أكثر من 18 عامًا ولديك 75 صديقًا على الأقل ضمن منصة فيسبوك فيمكنك التأهل للمشاركة في الكلمات المنطوقة، وسيُطلب منك نطق الكلمات Hey Portal متبوعة باسم أحد أصدقائك.

ستحصل على 200 نقطة لكل تسجيل، وعندما تكسب 1000 نقطة، يمكنك صرفها مقابل 5 دولارات في حساب PayPal الخاص بك، الأمر متروك لك ما إذا كان الجهد يبرر العائدات، ونأمل أن يصل المشروع للناطقين باللغة العربية في أسرع وقت ممكن.