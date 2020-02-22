طريقتان للحصول على ملصقات إنستاجرام الخاصة

أتاحت منصة إنستاجرام القدرة للمستخدمين على صنع ملصقات الواقع المعزز الخاصة بهم في أغسطس الماضي وذلك عبر Spark AR Studio، ومنذ ذلك الحين شاهدنا مجموعة ثابتة من الملصقات والمرشحات المصنوعة من قبل المستخدم، حيث صنع المستخدمون بعض المرشحات الإبداعية للغاية التي لا شك في أنك تريد تجربتها بنفسك.

تراوحت الملصقات والفلاتر والمرشحات من العام إلى العبقري، كما أن أحد الاتجاهات التي تم ملاحظتها على وجه الخصوص هو (أي شخصية أنت؟)، حيث يكون لدى المستخدمين فيها بشكل أساسي عرض شرائح على رؤوس شخصياتهم من مختلف الأفلام والأنيمي والألعاب، كما يتوقف المرشح على الشخصية التي يفترض أنها تشبهها.

كيفية العثور على ملصق إنستاجرام الذي يستخدمه أي شخص آخر:

لا تسمح لك منصة إنستاجرام بالبحث عن المرشحات من الكاميرا الفعلية أو في أي مكان، لكن يمكنك استعراض الآثار (browse effects) من خلال النقر على اسم أي ملصق في الكاميرا الأمامية، وسوف يعرض لك عددًا من الملصقات المرشحات المختلفة في فئات مختلفة.

إن أسهل طريقة للعثور على المرشحات والملصقات الرائعة المصنوعة من قبل المستخدم هي النظر إلى ملف تعريف المبدعين الذين قاموا بصنعها والانتقال إلى علامة التبويب التي تبدو وكأنها رمز تعبيري.

من هنا سترى المرشحات والملصقات التي حمّلوها، ويمكنك اختيار الذي تريده، حيث ستجد زر في الأسفل يقول (جربه)، وبمجرد الضغط عليه سيتم تنشيط الكاميرا وتطبيق المرشح أو الملصق تلقائيًا، وبمجرد تجربة ذلك يمكنك حفظه عن طريق النقر على اسم المرشح واختيار “حفظ التأثير”.

الطريقة الأخرى التي يمكنك بها محاولة البحث عن المرشحات أو الملصقات هي اتباع الوسم المرتبط به، وعادةً ما ستعود في النهاية إلى المنشئ، وهذا يتوقف على عدد الأشخاص الذين استخدموه، لكن هذه الطريقة غير دقيقة إلى حد ما، ولكن يمكن استخدامها بالاقتران مع الطريقة الأولى، حيث أن البحث في الوسم عادةً ما يكون أسهل طريقة للعثور على من أنشأ المرشح.

إنه أمر صعب بعض الشيء ويتطلب القليل من الجهد من جانبك، ولكن إذا كنت ترغب في تجربة بعض هذه المرشحات فهذا هو خيارك.