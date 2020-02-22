برامج وتطبيقات

جوجل تختبر تبويبًا جديدًا للتنقل في خرائطها

جوجل تختبر تبويبًا جديدًا للتنقل في خرائطها
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بدأت شركة جوجل في اختبار تبويب جديد في تطبيق خدمة الخرائط التابعة لها، وذلك في أعقاب إطلاق أيقونة وتصميم جديدين للخدمة بمناسبة مرور 15 عامًا على إطلاقها.

وذكر موقع 9to5Google – المتخصص في أخبار شركة جوجل – أن التبويب الجديد المسمى (اذهب) Go يجمع كلًا من قسم (التنقل) Commute القديم، والاختصارات الأخرى ذات الصلة بالتنقل.

وبالنقر على تبويب (اذهب) الجديد، تظهر تبويبات فرعية أخرى، وهي (الوجهات) Destinations، حيث تظهر عناوين المنزل والعمل، بالإضافة إلى الأماكن المحفوظة الأخرى، وفي الأسفل الأماكن التي بُحِثَ عنها حسب التاريخ، مثل: اليوم، والأمس، والأسبوع الحالي، والأسبوع الماضي. أما التبويب الثاني فهو (التنقل) Commute، بالإضافة إلى تبويبين آخرين، هما: (المسارات) Lines، و(المحطات والمواقف) Stations and Stops اللذان يعرضان خيارات المواصلات العامة.

وأشار موقع 9to5Google إلى أن تبويب (الذهاب) Go الجديد – الذي يختلف عن النسخة المخففة من تطبيق الخرائط والموجهة للهواتف المنخفضة المواصفات (خرائط جو) Maps Go – ليس متاحًا لجميع المستخدمين، ولكنه ظهر لبعضهم بعد التحديث إلى الإصدار 10.35.2 من التطبيق.

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هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق الخرائط على نظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، كما يمكن تنزيل التطبيق وتثبيته من خارج المتجر من هنا.

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