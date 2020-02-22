أبرز 5 مواقع مجانية لاستضافة الصور

سواء كنت تبحث عن وسيلة للحفاظ على صورك، أو تريد إرسالها مباشرة عبر الإنترنت بدون المرور بعملية رفعها كل مرة من على جهاز الكمبيوتر، فإن الحل العملي هي رفع هذه الصور في مواقع استضافة الصور المجانية، ولحسن الحظ هناك الكثير من هذه المواقع على الويب.

فيما يلي 5 من أبرز مواقع استضافة الصور المجانية على الإنترنت:

1- موقع Imgur:

يعتبر موقع Imgur من أكبر مواقع استضافة الصور المجانية على الإنترنت، وقد صُمم بشكل أساسي لاستضافة صور مستخدمي منصة (ريديت) Reddit، وبالرغم من ذلك فهو متاح للجميع، ولديه مميزات رائعة وهي:

لا يتطلب إنشاء حساب.

الاحتفاظ بالصور بجودة عالية.

استضافة صور GIF.

إنشاء الألبومات.

إضافة تسميات توضيحية فردية إلى الصور.

تطبيق لنظامي التشغيل أندرويد، و أي أو أس.

الحد الأقصى لحجم الملف هو 20 ميجابايت للصور، و 200 ميجابايت للصور المتحركة GIF، كما يمكنك تحميل صورك بصيغ: JPG و JPEG و PNG و APNG و TIF و GIF و Animated GIF TIFF و BMP و PDF و XCF.

الموقع له أيضًا تطبيق متاح مجانا لمستخدمي أجهزة آيفون على آب ستور، وتطبيق لمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي.

2- موقع imgbox:

موقع imgbox من أبرز مواقع استضافة الصور المجانية مع سعة تخزين غير محدودة ولفترة غير محدودة، وهذا يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بصورك على الموقع للأبد، ويمكنك استخدامه لرفع صورك ومشاركتها بصيغتي JPG و PNG ، بالإضافة إلى إمكانية استضافة الصور المتحركة GIFs بحجم يصل إلى 10 ميجابايت.

رفع الصور على الموقع سهل للغاية، كل ما عليك فعله هو سحب وإسقاط صورتك أو رفعها من جهاز الكمبيوتر وبمجرد انتهاء تحميل الصورة، يمكنك البدء في مشاركتها مباشرة عبر الرابط الذي يظهر لك. كما يمكن رفع الملفات الكبيرة عبر خدمة HotLinks.

3- موقع Google Photos:

خدمة (صور جوجل) Google Photos مخصصة لتخزين ومشاركة الصور التي ترفعها من الهاتف الذكي أو الكاميرا أو الحاسب، كل ما عليك هو إنشاء حساب على جوجل وستتمكن من استخدام الموقع مجانًا.

يتميز الموقع بقدرته على تصنيف صورك بشكل تلقائي، مما يتيح لك البحث في مكتبتك باستخدام مجموعة واسعة من الكلمات المفتاحية.

يمكنك استخدام الخدمة عبر موقع الويب، كما يوجد تطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون على آب ستور، ولمستخدمي أجهزة جوجل على جوجل بلاي.

4- موقع Oshi:

يقدم لك موقع Oshi مزيدًا من الخصوصية للتحكم في صورك ومشاركة هويتك. ولا يتطلب إنشاء حساب على الموقع، ولديه ميزة تفعيل التدمير الذاتي لرابط المشاركة، وذلك خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ساعة واحدة إلى 90 يومًا.

ولزيادة تعزيز خصوصيتك، يمكنك اختيار أسماء الملفات بشكل عشوائي للتأكد من عدم وجود رابط بين عناوين URL التي تشاركها. كما يدعم متصفح (تور) Tor حيث أن كل صورة ترفعها على الخدمة يُنشئ لها رابط تنزيل يدعم متصفح (تور).

5- موقع Free Image Hosting:

موقع Free Image Hosting من أقدم مواقع استضافة الصور المجانية على الإنترنت، حيث يعمل منذ عام 2003، ويوفر لك تحميل الصور بسعة حتى 3 ميجابايت، ويدعم تنسيقات JPG أو BMP أو PNG أو GIF، ولا يتطلب منك إنشاء حساب.