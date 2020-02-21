سواء كنت تستخدم تطبيق تقويم آبل على آيفون أو آيباد أو ماك، فإن إتقان المهارات الأساسية لهذا التطبيق امر ضروري، لأن هذا من شأنه أن يُسهل عليك إنشاء المواعيد وإدارتها. مما يكون له أثر كبير في تحقيق التوازن في حياتك الشخصية والعملية.

فيما يلي 8 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من تقويم آبل:

1- ربط التقاويم ومزامنتها بشكل أسرع:

يضم تقويم آبل ميزتين هما: استخدامه كتقويم عبر الإنترنت لإنشاء المواعيد وإدارتها ومزامنتها بين الأجهزة، أو استخدامه بمثابة (تطبيق لعرض التقويم) calendar client app، مما يعني أنه يمكنك استخدامه لعرض التقاويم التي قمت بإنشائها في مكان آخر ، مثل تقويم جوجل ومايكروسوفت.

2- السماح لشخص آخر بإدارة التقويم:

يحتوي تقويم آبل على وظيفة تسمى (المفوض) Delegate تتيح لك مشاركة تقويم معين مع شخص آخر حتى يتمكن من إدارته، وتتمثل الفكرة في منح مساعد شخصي (أو ربما شريك تجاري) القدرة على إضافة وتحرير الأحداث في التقويم الخاص بك، وتتبع الردود على الدعوات التي ترسلها.

3- مشاركة التقويم للقراءة فقط:

يمكنك إستخدام ميزة القراءة فقط لمشاركة تقويم آبل، وبالتالي السماح للأشخاص برؤية التقويم دون منحهم القدرة على تغيير أي شيء فيه. من خلال انشاء عنوان URL وإرساله لأي شخص عن طريق الضغط على زر (مشاركة) Share.

4- الاطلاع على التقويم دون الحاجة لأجهزة آبل:

إذا كنت بعيدًا عن أجهزة آبل الخاصة بك لأي سبب ما، وتحتاج إلى الاطلاع على تفاصيل التقويم الخاص بك، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى iCloud.com باستخدام أي جهاز آخر، لرؤية تفاصيل التقويم، ولكن تأكد أولا من مزامنة تقويم آبل بخدمة (آيكلاود) iCloud.

5- الحصول على إشعار بموعد المغادرة والاتجاهات:

إذا قمت بتشغيل (خدمات الموقع) Location Services وقمت بإضافة عنوان إلى حدث في التقويم، فيمكن أن يخبرك تقويم آبل بموعد المغادرة، وتقديم اقتراحات لخط السير في خرائط آبل، بالإضافة إلى معلومات عن حركة المرور الحالية، ووسيلة النقل المناسبة للوصول للموقع.

6- فتح ملف بشكل تلقائي قبل الحدث:

عندما تقوم بإنشاء موعد لاجتماع عمل على تقويم آبل، يمكنك إعداد تذكير للتقويم للفتح تلقائيًا قبل موعد الاجتماع بعدة دقائق حتى تكون أكثر استعدادًا، كما يمكن إعداد التقويم لإرساله عبر البريد الإلكتروني قبل الحدث بفترة كافية لتذكيرك.

7- إنشاء وتعديل المواعيد بواسطة سيري:

يمكنك استخدام مساعد آبل الصوتي (سيري) Siri لطلب ملخص للمواعيد القادمة، وكذلك تحديد مواعيد جديدة، مع القدرة على إنشاء حدث جديد في تقويم آبل وتعديل موعد في التقويم بواسطة الأوامر الصوتية فقط.

8- إظهار أو إخفاء الأحداث:

إذا كانت الأحداث في تقويم آبل تبدو غير واضحة ومتداخلة بحيث يصعب عليك التمييز بينها، يمكنك عرض وإخفاء التقاويم بشكل فردي، مثل عرض التقويم الخاص بالعمل فقط ، واخفاء التقويم الشخصي الخاص بك لمساعدتك في تحسين تركيزك.