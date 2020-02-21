توفر سماعات الرأس اللاسلكية ميزة التحرر من الكابلات التي تربطك بأجهزتك طول الوقت للاستماع إلى ما تريده، حيث إنها خفيفة الوزن، وتقدم صوتًا عالي الجودة، وغالبًا ما تتضمن ميزات ذكية لتحسين تجربة الاستماع.

فيما يلي 5 سماعات رأس لاسلكية بعروض مغرية:

1- سماعة TREBLAB Z2 Wireless:

تتميز سماعة TREBLAB Z2 اللاسلكية بالتصميم الأنيق والمريح بفضل وسادات الأذن المريحة، حيث يمكنك ارتدائها طوال اليوم دون أي مشاكل، كما أنها تدعم أحدث تقنيات إلغاء الضوضاء النشطة T-Quiet، وتقنية Sound2.0 مع aptX لتقدم لك صوتًا عالى الجودة كما لو كنت في حفل موسيقي في كل مرة تقوم فيها بزيادة مستوى الصوت.

كما تدعم بلوتوث 5.0، ومقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX4، وتتضمن ميكروفون مدمج من أجل المكالمات الصوتية، وأزرار للتحكم في الصوت عن بُعد، وتتوافق مع المساعد الصوتي سيري ومساعد جوجل.

تعمل هذه السماعة مع أي جهاز يدعم الاتصال عبر البلوتوث، وأهم ما يميزها هو عمر البطارية الطويل حيث توفر لك ما يصل إلى 35 ساعة من الاستماع على شحنة واحدة، ويمكنك استخدام الكابل المرفق للتبديل إلى الاتصال السلكي في حالة نفاذ شحن بطارية السماعة.

تتوافر هذه السماعة باللون الأسود، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 259.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 73% أي بسعر 69.99 دولارًا فقط.

2- سماعة TRNDlabs Ventura Wireless:

توفر سماعة الرأس TRNDlabs Ventura كل شيء تريده في السماعات اللاسلكية، حيث تتميز بتصميم أنيق وطوق رأس قابل للتعديل، وتقدم صوت عالي الجودة وتدعم اتصال بلوتوث 4.0.

ويمكنك إقرانها بسهولة مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث، كما تتضمن ميكروفون مدمج للمكالمات الصوتية، وأزرار للتحكم في مستوى الصوت، وتغيير المسارات، وتستمر بطاريتها لما يصل إلى 10 ساعات من تشغيل الموسيقى على شحنة واحدة.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 64% أي بسعر 34.99 دولارًا فقط.

3- سماعة Zunammy Bluetooth Over-Ear:

تتيح لك سماعات Zunammy الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت عالي الجودة، وتتميز بالتصميم المريح بفضل وسادات الأذن المريحة، وتدعم بلوتوث 4.2.

يمكنك إقرانها بسهولة مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث، وتتضمن ميكروفون مدمج للمكالمات الصوتية، وأزرار للتحكم في الصوت، كما تستمر بطاريتها لما يصل إلى 6 ساعات، ويأتي معها كابل للتبديل إلى الاتصال السلكي في حالة نفاذ شحن بطارية السماعة.

تتوفر هذه السماعة بأربعة ألوان هي: الأسود، والأحمر، والأزرق، والأرجواني، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 29.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 50% أي بسعر 19.99 دولارًا فقط.

4- سماعة LUNATUNE Wireless:

تأتي سماعات LUNATUNE اللاسلكية بتصميم مميز قابل للطي، حيث يمكنك طيها لتتناسب مع حقيبة الظهر أو حقيبة اليد وهي مريحة بدرجة كافية لارتدائها طوال اليوم.

كما تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، ويمكنك إقرانها بسهولة مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث، وتتيح لك الرد على المكالمات أو تبديل الأغاني دون الوصول إلى هاتفك باستخدام أزرار التحكم الموجودة عليها، ومايكروفون مدمج.

تضم هذه السماعة بطارية يمكنها العمل لمدة 8 ساعات من تشغيل الموسيقى على شحنة واحدة، ويأتي معها كابل للتبديل إلى الاتصال السلكي في حالة نفاذ شحن بطارية السماعة.

تتوفر هذه السماعة بسبعة ألوان هي: الأسود، والأزرق، والأرجواني، والأبيض، والفيروزي، والوردي وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 69.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 35% أي بسعر 44.99 دولارًا فقط.

5- سماعة Avantree ANC031:

تتميز سماعة (Avantree ANC031) بدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، مع تصميم مميز قابل للتخصيص، مما يضمن تجربة استماع بجودة عالية. بالإضافة إلى دعم الاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث، والاتصال السلكي.

تعمل هذه السماعة مع أي جهاز يدعم البلوتوث، وتدعم ميزة الرد لاسلكيًا على المكالمات الهاتفية، والتحكم في تشغيل الموسيقى عبر مايكروفون مدمج ومفاتيح يمكن الوصول إليها بسهولة.

كما تستمر بطاريتها لما يصل إلى 28 ساعة من وقت تشغيل الموسيقى في الوضع اللاسلكي، ويمكنك استخدام الكابل المرفق للتبديل إلى الاتصال السلكي، واستخدام هاتفك دون استنزاف بطارية السماعة.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 69.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 14% أي بسعر 59.99 دولارًا فقط.

ملاحظة هامة: يجب عليك الاشتراك في خدمة شوب آند شيب Shop & Ship أو أي خدمة مماثلة لتتمكن من شحن السماعات إلى مكان إقامتك.