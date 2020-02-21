5 تطبيقات للبحث عن المعارض والفعاليات الفنية

هناك العديد من تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لاكتشاف الفعاليات الفنية والثقافية مثل: المعارض الفنية، والفعاليات المسرحية، وعروض الأوبرا والمسارح، وتوفر تلك التطبيقات الكثير من المعلومات بغرض اكتشاف المواعيد والأماكن التي تقام فيها مثل هذه الفعاليات.

فيما يلي 5 تطبيقات لاكتشاف المعارض والفعاليات الفنية على آيفون وأندرويد:

1- تطبيق Smartify:

يتيح لك تطبيق Smartify معرفة معلومات مفصلة عن اللوحات والصور التي يتم عرضها في المعارض الفنية، وذلك من خلال مسح الصور واللوحات بكاميرا الهاتف الذكي.

وبمجرد الانتهاء من عملية المسح سيُقدم لك التطبيق معلومات تفصيلية عن اللوحة، مع ميزة لقراءة هذه المعلومات صوتيًا، بالإضافة لعرض معلومات عن المتاحف وصالات العرض المجاورة لك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون على آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي.

2- تطبيق Ask Helmut:

إذا زرت ألمانيا وكانت لديك رغبة في اكتشاف الأماكن الثقافية في بعض المدن الشهيرة مثل: برلين، أو لايبزيج، أو ميونيخ، أو كولونيا، أو هامبورج، فإن تطبيق Ask Helmut سيكون أفضل رفيق لك.

سيقدم لك التطبيق أماكن الفعاليات الموسيقية، وعروض الأفلام والمسرح بحسب الموقع والوقت، والتواريخ البديلة للحدث نفسه، وأسعار التذاكر، كما يقدم لك توصيات بالأحداث القريبة منك، ويدعم ميزة مشاركة معلومات الحدث مع أصدقائك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون على آب ستور، لمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي.

3- تطبيق DailyArt:

تطبيق DailyArt موجه لمحبي قراءة القصص والسير الذاتية عن الرسامين والفنانين أمثال: ليوناردو، ومونيه، وغويا، وفان جوخ. ولا يكتفى التطبيق بسرد سيرهم الذاتية فقط، بل يعرض لك جرعات ثقافية يومية عن أشهر لوحاتهم التي رسموها والقصص وراءها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون وApple Watch على آب ستور، لمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي.

4- تطبيق Facebook Local:

ليست كل المتاحف والمسارح ودور السينما لديها موقع ويب أو تطبيقات خاصة بها، لكن بالطبع جميعهم تقريبًا يشتركون في أن لديهم حسابات على فيسبوك، لذلك أصدرت فيسبوك تطبيقًا منفصلًا يُسمى (Facebook Local)، مهمته هي التخطيط للسفر ولكن يمكن استخدامه لاكتشاف المتاحف والمسارح في أي مكان.

يتيح لك التطبيق وموقع الويب الخاص به، البحث عن الأحداث والأنشطة التي تحدث بالقرب منك على خريطة تفاعلية، وفلترتها حسب الوقت والفئة والموقع، والحصول على توصيات من أصدقائك، وإضافة التقويمات للأحداث الفنية المختلفة ومشاركتها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون على آب ستور، لمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي، كما يوجد منه إصدار ويب.

5- تطبيق Geopedia:

يعد تطبيق Geopedia تطبيقًا مفيدًا للسفر والبحث، وهو أحد المشاريع المستقلة للموسوعة العالمية (ويكيبيديا)، ويستخدم خرائط OpenStreetMap المجانية، كما يدعم تحويل النص إلى كلام مسموع لتتمكن من الاستماع لمقالات ويكيبيديا، وسيكون مفيدًا عندما تسافر إلى بلد لا تتحدث لغته وترغب في اكتشاف الأماكن والثقافية ودور المسرح والسينما المختلفة.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون عبر آب ستور، لمستخدمي أجهزة أندرويد عبر جوجل بلاي.