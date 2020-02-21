إذا كنت بحاجة لإجراء بعض التعديلات على الصور لنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو لاستخدامها في تصميم ما، فأنت تعلم أنها عملية صعبة تحتاج العديد من المهارات، وتستغرق الكثير من الوقت عند استخدام أحد برامج الاحترافية مثل:(أدوبي فوتوشوب) Adobe Photoshop، أو GIMP، أو Pixelmator. ولكن بدلًا من ذلك هناك بعض الأدوات المجانية التي تسهل عليك هذه العملية.

فيما يلي 4 أدوات مجانية لتحرير الصور على الويب:

1 – أداة Screely:

يتيح لك أداة Screely إضافة خلفيات للصور أو لقطات الشاشة، وتخصيص الخلفية واختيار اللون الذي يناسبك. كل ما عليك فعله هو رفع الصورة التي تريد ضبطها وستقوم الأداة تلقائيًا بإضافة خلفية إليها. ويمكنك تغيير لون الخلفية وإضافة ظل للصورة.

وبمجرد الانتهاء من ضبط الصورة يمكنك الضغط على زر التنزيل لتنزيل الصورة على جهازك، وتتيح لك الأداة حفظ الصور بتنسيق: PNG أو SVG أو JPG.

2- أداة AddText:

إذا كنت ترغب في إضافة تعليق إلى صورة، أو إنشاء الصور الهزلية المُضحكة المعروفة باسم Memes، فإن أداة AddText هو أسهل وأسرع طريقة لفعل ذلك، بالإضافة إنها قابلة للتخصيص تمامًا. بمجرد رفع الصورة، يمكنك إضافة العديد من مربعات النص كما تريد.

ويمكن أن يكون لكل مربع نمط خط ولون وحجم وموضع مختلف، يوجد للأداة أيضًا تطبيقات على الهواتف الذكية، وهي سهلة الاستخدام مثل تطبيق الويب.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي أجهزة آيفون عبر آب ستور، لمستخدمي أجهزة أندرويد عبر جوجل بلاي.

3- أداة Social Image Resizer:

بسبب قيام منصات التواصل الاجتماعي بتغيير أبعاد صور الحسابات الشخصية في بعض الأحيان، فإن أداة Social Image Resizer تعتبر حلا رائعا لتحرير الصور وضبط أحجامها بسهولة وسرعة، كل ما عليك فعله هو رفع صورة حساب على فيسبوك أو صورة ملف تعريف على يوتيوب والبدء في اقتصاصها بشكل مثالي.

وستمنحك الأداة تلقائيًا إمكانية تحديد مستطيل أو دائرة، وبمجرد تغيير حجم الصورة إبدأ بسحبها إلى الجزء المطلوب من صورتك، كما يمكنك رؤية حجم الصورة الأصلي، بمجرد الانتهاء يمكنك حفظ الصورة بأي تنسيق يناسبك من بين تنسيقات تشمل: JPEG أو PNG أو GIF أو ICO على جهازك.

4- أداة BIRME:

تعد أداة BIRME من أبسط وأسهل تطبيقات الويب لتحرير الصور وتغيير أحجامها وإعادة تسميتها في مجموعات، بالإضافة إلى إنها قابلة للتخصيص، كل ما عليك فعله هو رفع جميع الصور التي تريد تغيير حجمها، واختيار الارتفاع أو العرض المطلوب.

وستقوم الأداة بقص الصور بنسبة العرض إلى الارتفاع المطلوبة وإضافة الحدود لجميع الصور، وعند الانتهاء يمكنك حفظ الصور بتنسيق JPEG بأي جودة ترغب فيها وإعادة تسميتها، كما توفر الأداة خيار تنزيل جميع الصور كملف مضغوط ZIP ، أو بشكل فردي.