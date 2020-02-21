منوعات تقنية

موسكو تستخدم تقنية التعرف على الوجه للقبض على المصابين بكورونا

موسكو تستخدم تقنية التعرف على الوجه للقبض على المصابين بكورونا
0

قال عمدة العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة: إن موسكو ستستخدم تقنية التعرف على الوجه لضمان التزام من أُمر بالبقاء في منازلهم أو في فنادقهم الواقعة تحت الحجز الصحي بغية الحماية من تفشي فيروس كورونا.

ومنعت روسيا الرعايا الصينيين مؤقتًا من دخول البلاد للحد من انتشار الفيروس، لكنها رحبت بالروس الذين عادوا إلى بلادهم، وأمرتهم بقضاء أسبوعين في المنزل، حتى في غياب الأعراض.

وقال عمدة موسكو (سيرجي سوبيانين): إن نحو 2500 شخص ممن دخل المدينة قادمين من الصين قد أُمروا بالدخول إلى الحجر الصحي. وقال: إنه السلطات ستستخدم – لمنعهم من مغادرة شققهم – تقنية التعرف على الوجه في المدينة للقبض على أي مخالفين.

وفي إحدى الحالات التي ذكرها سوبيانين، أظهرت لقطات للمراقبة امرأة عادت من الصين تغادر شقتها وتلتقي بأصدقائها في الخارج. وقال سوبيانين: إن السلطات تمكنت من تعقب سائق التاكسي الذي أخذها إلى منزلها من المطار بفضل لقطات فيديو.

وقال سوبيانين: إن المدينة أُجبرت أيضًا على شن مداهمات ضد حاملين محتملين للفيروس، وهو أمر قال: إنه “غير سار ولكنه ضروري”. وكان عمدة موسكو قد قال الشهر الماضي: إن المدينة بدأت في استخدام تقنية التعرف على الوجه كجزء من برنامج المراقبة الأمنية في المدينة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

رسميًا .. إلغاء أكبر معرض للهواتف في العالم بسبب كورونا

كورونا ينعش قيمة البيتكوين لتتجاوز 10,000 دولار

وتأتي القيود المفروضة على قواعد الحجر الصحي بعد أن هربت امرأة في سان بطرسبرغ من مستشفى حيث قالت: إنها كانت محتجزة ضد إرادتها. وأثار هذا الحادث، الذي أدى إلى أمر من المحكمة يفرض عليها المرأة العودة إلى منشأة الحجر الصحي، أسئلة بشأن مدى قوة إجراءات الحجر الصحي لفيروس كورونا في روسيا.

وكانت روسيا قد أبلغت عن حالتين من المرض، هوما مواطنان صينيان تعافيا منذ ذلك الحين وخرجا من المستشفى، ووفقًا للسلطات.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أجهزة محمولة

سوني وأمازون آخر المنسحبين من MWC 2020 بسبب كورونا

دراسات وتقارير

الألعاب وتطبيقات الفيديو تشهد ازدهارًا في الصين بسبب كورونا

برامج وتطبيقات

الصينيون يلجؤون إلى تطبيقات الهواتف لتجنب أماكن تفشي كورونا

أجهزة محمولة

تقرير: تفشي كورونا يهدد شحنات آبل من آيفون

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد