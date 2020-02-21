إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن متصفح مايكروسوفت إيدج

كل ما تحتاج إلى معرفته عن متصفح مايكروسوفت إيدج

يعتبر متصفح (مايكروسوفت إيدج) Microsoft Edge من أهم التغييرات التي قامت بها مايكروسوفت عند إعلانها عن نظام التشغيل ويندوز 10، وقد سعت الشركة إلى تحسين متصفحها الجديد وتوفيره على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والمكتبية لتقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن متصفح مايكروسوفت إيدج:

ماذا سيحدث لمتصفح إنترنت إكسبلورر؟

لا يزال متصفح (إنترنت إكسبلورر) Internet Explorer متاحًا لأولئك الذين لا يرغبون في الانتقال والتبديل لهذه النسخة الحديثة، ولكن متصفح إيدج لا يزال هو المتصفح الافتراضي، وقد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تتخذ مايكروسوفت قرارًا بوقف دعم إنترنت إكسبلورر.

وإذا كنت مترددًا قليلاً في استخدام متصفح إيدج لأنك تفضل الانتظار حتى تختبر مايكروسوفت كل شيء وتصلح أي عيوب، فلا تقلق، فمنذ بداية هذا العام أطلقت مايكروسوفت النسخة الرسمية المستقرة من المتصفح على جميع المنصات.

التصميم:

يتميز متصفح إيدج بواجهة مستخدم بسيطة بشكل ملحوظ، وتتوافق إلى حد كبير مع تصميم نظام التشغيل ويندوز 10، كما يستند المتصفح في تطويره على منصة Chromium مفتوحة المصدر التابعة لجوجل، والتي تعتمد عليها متصفحات الويب الشهيرة مثل: كروم من جوجل، وفايرفوكس من موزيلا.

وقد أصدرت مايكروسوفت العديد من التحديثات للمتصفح والتي تضمنت: إصلاح الأخطاء وإضافة الكثير من الميزات، للتأكد من أنه سيكون على قدم المساواة مع المتصفحات الأخرى مثل: (سفاري) من آبل، و(جوجل كروم) من جوجل، و(فايرفوكس) من موزيلا.

أبز ميزات متصفح مايكروسوفت إيدج:

إحدى المزايا الرئيسية لمتصفح مايكروسوفت إيدج هي أنه الآن يأتي مثبتًا سابقًا على نظام التشغيل ويندوز 10 ومدمج بشكل جيد في النظام بأكمله، وهذا يعني أنك لست بحاجة إلى تثبيت أي برنامج تابع لجهة أخرى لبدء التصفح.

أكبر المزايا في إصدار متصفح إيدج الأخير هي القدرة على تشغيل معظم الإضافات الموجودة في متجر كروم – التي هي في الأصل مخصصة لمستخدمي متصفح جوجل كروم – ذلك بالإضافة إلى (الإضافات) Extensions الموجودة بالفعل في متجر مايكروسوفت التي يمكنك استخدامها أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك يدعم المتصفح العديد من الميزات الأخرى والتي تشمل:

دمج ميزة تدوين الملاحظات: دُمجت هذه الميزة داخل متصفح إيدج، للسماح للمستخدمين باستخدام القلم، ومشاركة الملاحظات والشروحات مع دعم المتصفح للرسم والكتابة مباشرةً على صفحات الويب، وكتابة الملاحظات على صفحات الويب وإرسالها للأصدقاء أو الزملاء ومشاركة الملفات على خدمة (ون كلاود) One Cloud.

دعم المساعد الصوتي كورتانا: دمجت مايكروسوفت المساعد الصوتي (كورتانا) Cortana في متصفح إيدج، حيث يمكن الآن إظهار المعلومات المتعلقة بحجوزات الطيران والفنادق وحالة الطقس ضمن شريط العنوان الخاص بالمتصفح. بالإضافة إلى ميزة التحكم بالمتصفح عبر الأوامر الصوتية.

دمج التبويبات: حيث تعرض كل علامة تبويب صورة مصغرة لمحتوياتها حتى تتمكن من العثور على العلامة التي تبحث عنها دون الحاجة إلى فتحها. بالإضافة الى إمكانية حفظها في مجموعات لاستعراضها في وقت لاحق.

متصفح إنترنت لجميع المنصات: متصفح إيدج ليس برنامجا يعمل على الحاسب الشخصي فقط، وإنما تطبيقا يتوافق مع الحواسب اللوحية والهواتف الذكية، وبالتالي يمكن تلقى التحديثات الخاصة بشكل أسرع وأسهل.

تسجيل الدخول باستخدام حسابات متعددة، ومزامنتها عبر جميع الأجهزة، كما هو الحال في متصفح جوجل كروم. وهذا يعني مزامنة الإشارات المرجعية والسجل وكلمات المرور والمزيد مما يتيح لك الوصول إليها عند استخدام المتصفح على أي حاسوب.

إذا كنت ترغب في تجربة متصفح إيدج، فيمكنك زيارة الموقع الرسمي على الويب، والنقر فوق السهم الموجود بجوار زر (تنزيل) Download لرؤية جميع الإصدارات المتوفرة وتنزيل النسخة المتوافقة مع جهازك.