قائمة الهواتف التي تدعم خدمة الألعاب Stadia من جوجل
أعلنت شركة جوجل خلال الأسبوع الماضي أن خدمة بث الألعاب التابعة لها Stadia ستعمل على بعض هواتف أندرويد الأخرى إلى جانب هواتفها (بكسل) Pixel اعتبارًا من يوم أمس الخميس 20 شباط/ فبراير الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن Stadia هي خدمة بث ألعاب فيديو جديدة أطلقتها جوجل في نهاية العام الماضي، وتوفر وصولاً فوريًا إلى الألعاب المفضلة على أي نوع من الشاشات، سواء التلفزيون، أو الكمبيوتر المحمول، أو المكتبي، أو الجهاز اللوحي، أو الهاتف الذكي. وتتوافر عليها الألعاب بدقة تصل إلى 4K، وبسرعة 60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR، والصوت المحيطي.
طرحت جوجل خدمة Stadia للمستخدمين يوم 19 نوفمبر الماضي مع 22 لعبة في 14 دولةً حول العالم، ولكنها بدأت خلال هذا العام في إصدار المزيد من الألعاب، وتحديثات جديدة للخدمة كما وعدت.
إليك قائمة محدثة بالهواتف الذكية المتوافقة مع منصة الألعاب Stadia من جوجل:
1- هواتف سامسونج:
يمكنك الآن ممارسة الألعاب على Stadia باستخدام مجموعة كبيرة من هواتف سامسونج، والتي تشمل ما يصل إلى 15 هاتفًا، وهي كما يلي:
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S8 plus
- Samsung Galaxy S8 Active
- Samsung Galaxy Note8
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9 plus
- Samsung Galaxy Note9
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10E
- Samsung Galaxy S10 plus
- Samsung Galaxy Note10
- Samsung Galaxy Note10 plus
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20 plus
- Samsung Galaxy S20 Ultra
2- هواتف أسوس:
- ASUS ROG Phone
- ASUS ROG Phone II
3- هواتف Razer:
- Razer Phone
- Razer Phone 2
4- هواتف جوجل بكسل:
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Google Pixel 3
- Google Pixel 3 XL
- Google Pixel 3a
- Google Pixel 3a XL
- Google Pixel 4
- Google Pixel 4 XL
سيتمكن المشتركون في إصدار Stadia Founder، أو Stadia Premiere Edition، أو Stadia Buddy Pass من اللعب على الهواتف الذكية المذكورة أعلاه اعتبارًا من اليوم. وإلى جانب ألعاب Assasin’s Creed Odyssey، وDoom، وFootball Manager 2020 يوجد ألعاب أخرى يمكنك التعرف عليها من هنا.
الجدير بالذكر أن جوجل قد أطلقت أيضًا 5 ألعاب جديدة حصرية لخدمة Stadia خلال الأسبوع الماضي، وهي كما يلي:
- Lost Words: Beyond the Page
- Panzer Dragoon: Remake
- Serious Sam Collection
- Stacks on Stacks
- Spitlings