تيك توك.. 8 نصائح للوالدين للتحكم في استخدام أطفالهم للتطبيق

تيك توك TikTok هي منصة اجتماعية لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة ومشاركتها، كما تقدم أدوات التحرير والتأثيرات والأصوات داخل التطبيق لمساعدة المستخدمين على تطوير المحتوى الإبداعي.

ولكن بسبب سهولة إنشاء المحتوى والميزات التي تقدمها لمستخدميها أصبحت هذه المنصة أكثر جذبًا للمراهقين والأطفال. وهذا ما يجعلها مصدر قلق بالغ للآباء، ولذلك يقدم التطبيق مجموعة من الأدوات والنصائح للوالدين التي تتيح لهما التحكم في استخدام أطفالهم للتطبيق.

فيما يلي 8 نصائح للوالدين للتحكم في استخدام أطفالهم لتطبيق تيك توك:

1- تمكين الرقابة الأبوية على مستوى الهاتف:

صُمم تطبيق تيك توك TikTok للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا، وقد منحته الشركة تصنيف +12 على متاجر التطبيقات، ويتيح ذلك للوالدين استخدام أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها جوجل وآبل في نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس لحظر التطبيق من هاتف طفل دون السن القانونية.

2- تعيين حساب خاص للمراهق:

بمجرد إنشاء حساب جديد على تطبيق تيك توك يظهر كحساب عام بشكل افتراضي، لكن يمكن للوالدين بسهولة ضبط الحساب إلى خاص من خلال إعدادات الخصوصية والأمان في التطبيق، ومن خلال الحساب الخاص يمكنك الموافقة على طلبات المتابعين أو رفضها، ولن يتمكن من رؤية المحتوى الخاص بك سوى المستخدمين الذين وافقت عليهم.

3- تقييد المتابعين أو حظرهم:

حتى إذا كان لدى ابنك حساب خاص، فيمكنك إدارة من يتابع حسابه عن طريق إزالة المتابعين أو حظرهم في أي وقت ولأي سبب، وسيؤدي خيار إزالة (المتابع) Remove إلى تقليص قدرته على إرسال رسالة مباشرة إلى ابنك، بينما يؤدي (الحظر) Block إلى منعه من التفاعل مع المحتوى أو مشاهدته كُليًا.

4- الحد من المحتوى غير المناسب:

إذا ظهر أمام ابنك مقطع فيديو غير لائق أو غير مناسب لعمره، فيمكنه ببساطة الضغط لفترة طويلة على هذا الفيديو والنقر على خيار (غير مهتم) Not Interested لإيقاف رؤية هذا النوع من الفيديوهات في المستقبل، كما يمكن للوالدين ضبط (الوضع المقيد) Restricted Mode لمنع الفيديوات أو تعيين كلمة مرور لمزيد من التحكم الإضافي.

5- السيطرة على قسم التعليقات:

سواء كان حساب تيك توك خاصًا أو عامًا، يمكن للوالدين ضبط التعليقات على مقاطع الفيديو التي يشاهدها أو ينشرها الإبن، سواء على مستوى الحساب، أو تعديلها لكل فيديو فردي، وتفعيل عوامل الفلترة، وإعداد قائمة مخصصة للكلمات الرئيسية لحظرها تلقائيًا من أي تعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

6- ضبط تفضيلات المراسلة:

يمكن أن تكون الرسائل المتداولة بين ابنك والمستخدمين الآخرين طريقة رائعة لتداول الأفكار الإبداعية، ولكن لمزيد من التحكم يمكن للوالدين السماح فقط لمتابعي حساب الابن بإرسال رسالة خاصة إليه، أو إلغاء متابعة أي مستخدم له أو حظره، وبالتالي تقليص قدرة المتابع على إرسال رسالة مباشرة للحساب.

7- تعيين زمن الشاشة:

يدعم تطبيق تيك توك ميزة (إدارة وقت الشاشة) Screen Time Management التي تعتبر طريقة رائعة تتيح للوالدين التحكم في الوقت الذي يقضيه الابن على التطبيق كل يوم. ويمكن تفعيلها لحدود زمنية مختلفة تصل إلى ساعتين.

8- الإبلاغ عن الانتهاكات:

يتيح تطبيق تيك توك للوالدين أيضا، الإبلاغ عن المحتوى أو الحساب أو سوء الاستخدام أو البريد العشوائي أو أي شيء آخر لا يتبع الإرشادات مباشرة من داخل التطبيق.