نمت تشكيلة آيفون الحالية من آبل لتشمل ثلاثة هواتف تم إصدارها في أواخر عام 2019، وهي iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، بالإضافة إلى هواتف iPhone XR و iPhone 8 و iPhone 8 Plus من 2018، وسيتم الكشف عن أجهزة آيفون 2020 في وقت لاحق من هذا العام.

هناك العديد من الخيارات الآن والتي سنقوم بتقسيمها حتى تعرف بالضبط أي جهاز آيفون يناسب احتياجاتك وميزانيتك، حيث يعتبر استخدام iPhone 11 خيار جيد بالنسبة لمعظم الناس والذي يكلف 699 دولارًا، كما يعد كل من iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max رائعين لمدمني التقنية الذين يرغبون في الحصول على الأفضل، ولا يزال iPhone XR خيارًا رائعًا وذلك بفضل سعره الذي يبدأ من 599 دولارًا، ويعد كل من iPhone 8 و iPhone 8 Plus أيضًا خيارات جيدة.

8 نقاط تحدد لك نوع هاتف آيفون الذي يناسبك:

المعالج وذاكرة الوصول العشوائي:

المعالج وذاكرة الوصول العشوائي هما أهم جزءين في أي هاتف، حيث يحددون كيفية تشغيله، بالإضافة إلى آلية عمله من خلال مهام مكثفة مثل الألعاب أو تعدد المهام، وكلما كان الجهاز الخاص بك حديثًا، زادت قوة المعالج وذاكرة الوصول العشوائي، لهذا السبب نوصيك بشراء أحدث طرازات آيفون ولا نوصي بأي أجهزة تم إصدارها منذ ثلاث سنوات.

مساحة التخزين

تعد مساحة التخزين مهمة أيضًا بشكل لا يصدق لأن كمية التخزين لديك تحدد عدد الصور والأغاني ومقاطع الفيديو والتطبيقات التي يمكنك تنزيلها على هاتفك، لا تشتري هاتف آيفون بسعة 16 جيجابايت لأن المساحة سوف تنفذ وتندم على قرارك، وربما يكون 32 جيجابايت على ما يرام بالنسبة لمعظم الناس، ولكن إذا كنت من هواة التقاط الصور ولديك الكثير من الأغاني أو مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها فستحتاج إلى سعة تخزين 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، ولحسن الحظ فإن أحدث الهواتف تبدأ من 64 جيجابايت وهي مساحة محترمة حقًا.

حجم الشاشة

تأتي أجهزة آيفون بأحجام متعددة للشاشات، 4.7 بوصة في iPhone 8 و 5.5 بوصة في iPhone 8 Plus و 5.8 بوصة في iPhone 11 Pro و XS و 6.1 بوصة في iPhone 11 و XR و 6.2 بوصة في iPhone 11 Pro Max و XS ماكس.

تحتوي الهواتف ذات حجم الشاشة الصغيرة على حجم أصغر فيسهل حملها، ويعد كل من iPhone 11 Pro Max و Plus أكبر الهواتف ولهما نفس الحجم، لكن Max لديه شاشة أكبر.

عمر البطارية:

لا تتمتع معظم أجهزة آيفون والهواتف الذكية عمومًا بعمر بطارية طويل، حيث يتمتع iPhone 11 Pro Max بأطول عمر للبطارية بين أجهزة آيفون ولكن يتمتع iPhone 11 Pro أيضًا بعمر بطارية جيد مثل iPhone 11، ومع ذلك حققت هذه الهواتف الثلاثة قفزات هائلة من حيث عمر البطارية.

المنافذ:

جميع أجهزة آيفون لديها منفذ شحن، لكن iPhone 8 و 8 iPhone Plus؛ iPhone XS ،XS Max ،XR؛ و iPhone 11 و 11 Pro و 11 Pro Max تفتقر جميعها إلى منفذ سماعة الرأس، وهذا يعني أنه لا يمكنك توصيل سماعات الرأس السلكية أو غيرها من الملحقات إلا إذا قمت باستخدام سماعات الأذن التي تأتي مع هاتف آيفون الجديد، أو شراء واحدة جديدة.

التحديثات:

توفر آبل تحديثات لأجهزة آيفون الخاصة بها لمدة أربعة أعوام تقريبًا بعد إصدارها، لذلك من الناحية النظرية، يمكنك تحديث الآيفون الخاص بك لمدة أربع سنوات قبل أن تشتري جهازًا جديدًا، ويجب عليك القيام دائمًا بتحديث البرنامج للحصول على تصحيحات الأمان المهمة والمزايا الجديدة، لكن قد تواجه تباطؤًا في الأجهزة القديمة، لكن أجهزة الآيفون عادةً ما تكون جيدة.

السعر:

هاتفك الذكي أكثر من مجرد جهاز اتصال فهو يعتبر الكاميرا والحاسب الشخصي الخاص بك وألبوم الصور الخاص بك ومشغل الموسيقى الخاص بك ووحدة التحكم في الألعاب أيضًا.

يمكن للهاتف الذكي الجيد أن يدوم لسنوات لكن الهاتف الرخيص الذي يتميز بالمواصفات الضعيفة سيخذلك بشكل أسرع، وسوف ينتهي بك الأمر إلى إنفاق المزيد على المدى الطويل، ويبدو أن سعر 1000 دولار على iPhone 11 Pro يبدو معقولًا عندما تفكر في أن الهاتف قد يدوم معك لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات.

من أين تشتري آيفون؟

نوصيك بالشراء من متاجر آبل الرسمية أو شركات الاتصال في بلدك.