مع كل تحديث جديد لنظام التشغيل iOS، نجد هناك الكثير من الشكاوى حول عمر البطارية ومشكلة استنزافها السريع، وإصدار iOS 13 لم يكن إستثناءً حيث ظهرت أيضا الكثير من المشكلات المتعلقة بعمر البطارية.

توفير بطارية يمكن استخدامها لفترة أطول دون الحاجة للشحن المستمر مشكلة تحاول آبل حلها مع كل إصدار جديد من هواتف آيفون، ولكن الآن يمكنك ضبط بعد بعض الإعدادات في نظام التشغيل لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد.

فيما يلي 7 نصائح لإطالة عمر بطارية آيفون في نظام iOS 13:

1- تقييد وصول التطبيقات للموقع:

يمكنك التحقق من إعدادات الموقع على الهاتف لتقييد التطبيقات التي تصل إلى موقعك باستمرار مما يساعد في تقليل استنزاف البطارية.

انتقل إلى (الإعدادات) على هاتفك.

اضغط على خيار (الخصوصية).

اضغط على خيار (خدمات الموقع). راجع قائمة التطبيقات، ويمكنك تغيير الإعدادات عن طريق النقر على اسم كل تطبيق في القائمة.

سيكون لديك أربعة خيارات ممكنة لإعدادات الموقع لكل تطبيق بفضل بعض التحديثات في نظام التشغيل iOS 13، وهي: أبدًا، اسأل في المرة القادمة، وأثناء استخدام التطبيق، ودائمًا.

2- تفعيل الوضع الداكن:

يساعد تفعيل الوضع الداكن على إطالة عمر البطارية في الهواتف التي تضم شاشة من نوع OLED مثل: iPhone X، وXS، وXS Max، و11 Pro، و11 Pro Max:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات).

اختر (العرض والسطوع).

اضغط على (الظلام) Dark.

إذا اخترت (تلقائي)، فسيعمل الوضع الداكن ويتوقف مع شروق الشمس وغروبها كل يوم.

3- إيقاف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة:

يدعم نظام التشغيل آي أو إس وضع الطاقة المنخفضة منذ بضع سنوات، وهو الإعداد الأفضل إذا كنت قلقًا بشأن عمر البطارية، حيث إنه يقلل من نشاط التطبيقات في الخلفية مثل: عمليات تنزيل التحديثات ويقلل من سطوع الشاشة عندما تكون البطارية ضعيفة.

انتقل إلى (الإعدادات).

قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار (البطارية).

قم بتفعيل (وضع الطاقة المنخفضة) Low Power Mode بالضغط على زر التبديل المجاور له.

4- استخدام شبكة الواي فاي كلما كان ذلك ممكنا:

تستخدم شبكات الواي فاي طاقة أقل من بيانات الهاتف، ومن أجل زيادة عمر البطارية، توصي آبل بالاتصال بشبكة واي فاي كلما كان ذلك ممكنًا سواء في المنزل أو العمل.

5- لا تغلق التطبيقات:

لا تغلق التطبيقات يدويًا باستخدام App Switcher لمنع تشغيلها في الخلفية، بهدف توفير البطارية، فهذا سيساهم في استنزاف المزيد من طاقة البطارية، لأن الهدف من إيقاف التطبيقات في الخلفية مؤقتًا هو إمكانية استدعائها سريعًا عندما تريدها، وهذا يقلل من استخدام طاقة البطارية.

بينما إغلاقها يدويًا يؤدى إلى حذفها من ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف، مما يتطلب إعادة التحميل من جديد عند إعادة فتحه، وبالتالي استهلاك أكبر للبطارية.

6- إيقاف التنزيلات التلقائية وتحديثات التطبيقات:

تقدم آبل ميزة لمستخدميها ميزة تُسمي التنزيلات التلقائية وتتيح تثبيت التطبيقات تلقائيًا على جميع الأجهزة، ولكن إذا أردت عدم تنزيل التطبيقات التي تشتريها على كل أجهزتك يمكنك إيقاف هذه الميزة باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات).

اضغط على صورة ملفك الشخصي.

اضغط على (آيتونز ومتجر التطبيقات).

ضمن قسم تنزيلات تلقائية، بدل المفاتيح المجاورة لخيارات (الموسيقى والتطبيقات والكتب والكتب الصوتية) لتصبح باللون الرمادي.

7- إدارة التطبيقات التي تستنزف البطارية:

يمكنك التحقق من إحصائيات استخدام البطارية عن طريق فتح تطبيق (الإعدادات) واختيار (البطارية)، سترى مخططات بيانية تتيح لك رؤية مستوى البطارية، بالإضافة إلى التطبيقات التي استخدمت معظم طاقة البطارية، إذا وجدت تطبيق لا تحتاجه ويستنزف البطارية بسرعة يمكنك حذفه.