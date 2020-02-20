6 من أبرز تطبيقات الزراعة على آيفون وأندرويد

تساعد تطبيقات الزراعة في تسهيل إدارة عمليات الزراعة لتصبح أكثر فعالية، حيث يوجد عدد لا يحصى من هذه التطبيقات التي تساعد في مراقبة العمليات الزراعية المختلفة وتحسين نتائجها.

فيما يلي 6 تطبيقات تُسهل عليك عمليات الزراعة:

1- تطبيق FarmerConnect:

يساعد تطبيق FarmerConnect في تحسين انتاج محاصيل المزارعين وتعزيز الأسواق الزراعية من خلال نشر المشورة والمعلومات. ويخدم التطبيق أكثر من 100000 مزارع يتركزون أساسًا في مناطق في أفريقيا والهند.

يحتوي التطبيق على بوابات إعلامية تشمل: تقارير الطقس والمناخ، ومعلومات السوق، والإعلانات الحكومية وتغييرات السياسة والتطور في القطاعات الزراعية. كما أنها توفر توجيهًا مباشرًا للمزارعين فيما يتعلق بالمحاصيل المراد زراعتها، ومتى تُزرع، والأسواق التي يرسلون منتجاتهم إليها.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي أجهزة آيفون عبر آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد عبر جوجل بلاي.

2- تطبيق Take Action:

يتيح تطبيق Take Action للمستخدمين تنويع الإستراتيجيات فيما يخص استخدام المبيدات لمنع انتشار الأعشاب الضارة، عن طريق إنشاء سجل لتأثير المبيدات التي يستخدمونها، وتصفح سجل تأثير المبيدات التي يستخدمها الآخرون والنقاش حول أفضل السبل لمكافحة الأعشاب الضارة مما يساعد في تكوين الخبرات والأساليب.

التطبيق متاح مجانا، لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون عبر آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد عبر جوجل بلاي.

3- Farm Dog:

يقدم تطبيق Farm Dog معلومات حول التربة والصور الجوية لتتبع عمليات الإنتاج ومساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج، وتقليل تكاليف المبيدات، وتسجيل الملاحظات الميدانية ومشاركتها، كما يعمل التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون عبر آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد عبر جوجل بلاي.

4- تطبيق Climate Basic:

يتيح تطبيق Climate Basic للمزارعين تتبع أحدث المعلومات على المستوى الميداني مثل: المعلومات الحالية والمستقبلية عن مرحلة نمو التربة والمحاصيل، وإضافة ملاحظات وتعيين إشعارات لكل حقل. وبدلا من فحص كل قناة أو حقل يقدم التطبيق بيانات وتوصيات لاتخاذ قرارات أفضل.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون عبر آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد عبر جوجل بلاي.

5- تطبيق FarmHand:

يعتبر البحث عن عمال للعمل في المزارع عملية مرهقة للمنتجين وأصحاب المزارع، ولذلك يهدف تطبيق FarmHand إلى التخفيف من بعض هذه التحديات، حيث يستخدمه أصحاب المزارع لنشر الوظائف الشاغرة والبحث عن العمال، ويمكن للعمال استعراض الوظائف المنشورة على التطبيق والتقدم لها.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي أجهزة آيفون عبر آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد عبر جوجل بلاي.

2- تطبيق AgFuse:

AgFuse عبارة عن منصة مجانية للمزارعين والمهنيين الزراعيين للتواصل ومشاركة المعلومات، وتوفر فرصة لمشاركة الموارد، والإعلان عن الأحداث، ومقالات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالزراعة.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي أجهزة آيفون عبر آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد عبر جوجل بلاي.