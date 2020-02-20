5 نصائح لحماية أجهزة ماك من البرامج الضارة والفيروسات

لطالما كانت أجهزة ماك Mac قادرة على توفير أمان كبير ضد الهجمات واكتشاف البرامج الضارة والفيروسات بمختلف أنواعها، متفوقة بمراحل كبيرة على أجهزة ويندوز، ولكن هذا الأمر يجعل مستخدمي أجهزة ماك يهملون بطريقة غير مباشرة تطبيق إجراءات الأمان على أجهزتهم.

وفقًا لتقرير سنوي من شركة صناعة برامج مكافحة الفيروسات Malwarebytes، اتضح أن التهديدات الموجهة لأجهزة ماكنتوش قد تجاوزت تهديدات أجهزة ويندوز بمعدل الضعف في عام 2019. حيث بلغت 11 تهديدًا في المتوسط ​​لكل جهاز ماكنتوش، وهو ما يقرب من ضعف متوسط التهديدات البالغ ​​5.8 تهديدات لكل جهاز ويندوز.

وبالتالي إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل (ماك أو إس) MacOS، فيجب عليك أخذ هذه التهديدات بجدية والعمل فورًا على تأمينك جهازك من خلال تطبيق بعض إجراءات التأمين، وهذه أهمها:

1- تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات:

حتى إذا كنت ملتزمًا بتنزيل التطبيقات والبرامج من Mac App Store فقط، ولا تستخدم أي من تطبيقات الطرف الثالث، فإن هذا لا يمنعك من تثبيت برنامج لمكافحة الفيروسات لمزيد من الحماية لنظام التشغيل، لأن القليل من الأمان الإضافي لن يضر أبدًا.

2- تحديث نظام التشغيل والتطبيقات:

إن الطريقة الأكثر أهمية والأسهل للحفاظ على أمان جهاز ماك الخاص بك من البرامج الضارة هي الحفاظ على نظام MacOS محدثًا لأخر نسخة. حيث يعمل تحديث النظام على تصحيح الثغرات الأمنية المعروفة، وعدم ترك ثغرات للبرامج الضارة تُمّكنها من التسلل إلى نظامك.

كما أن تحديثات التطبيقات أمر ضروري أيضًا، خاصةً متصفح الويب حيث يعد البوابة الأولى لتسلل البرامج الضارة والفيروسات لجهازك، لذا تأكد من تحديثه. ولحسن الحظ فإن آبل تجعل عملية إدارة التحديثات سهلة للغاية، وذلك من خلال وضع تحديثات النظام والتحديثات للعديد من تطبيقاتك في مكان واحد.

3- تثبيت وتحديث التطبيقات الرسمية:

احرص دائمًا على تنزيل التطبيقات من Mac App Store، أو من الموقع الرسمي للتطبيق مباشرةً، وإذا حصلت على رسالة منبثقة تقول إن هناك تطبيق يحتاج إلى تحديث فوري، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال، ولتجنب هذا اذهب إلى الموقع الرسمي لهذا التطبيق للتأكد.

4- تشغيل برامج مسح الفيروسات:

حتى لو لم تكن لديك أي شكوك حول وجود برامج ضارة أو فيروسات على جهاز ماك، فمن الجيد تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات من وقت لآخر لإجراء مسح شامل لنظام التشغيل، وبهذه الطريقة ستتمكن من الاكتشاف المبكر لإصابة الجهاز بأي فيروسات.

5- تفعيل تطبيق Mac Firewall:

يقوم جدار حماية ماك بتحذيرك من الأنشطة المشبوهة وعند محاولة التطبيقات الاتصال بأي خادم إنترنت، لذلك عليك التأكد من تفعيله: