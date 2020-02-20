3 طرق لكتم كلمة معينة في تويتر باستخدام الجوال أو الحاسب

يدرك معظمنا أنه يمكننا كتم المحادثات أو الحسابات على منصة تويتر إلا أنه يمكنك أيضًا كتم كلمة معينة في التغريدات طالما تستخدم هاتف آيفون، وذلك بحسب تغريدة nonprofWHIT التي قام موقع theverge بنشرها في مدونته ومناقشتها.

كتم كلمة في تويتر باستخدام آيفون

إذا كنت تستخدم تطبيق تويتر على جهاز آيفون فستكون عملية سريعة وسهلة:

اضغط لفترة طويلة على الكلمة التي تريد كتمها.

اختر كتم الصوت من القائمة المنبثقة.

سيتم إرسالك إلى صفحة حيث يمكنك اختيار المكان الذي تريد كتم الكلمة فيه، مثل الجدول الزمني الخاص بك أو الإشعارات، كما يمكنك تحديد كتم الكلمة من أي شخص أو أشخاص لا تتابعهم، بالإضافة لتحديد المدة، فيمكنك تحديد إلى الأبد أو 24 ساعة أو سبعة أيام أو 30 يوما.

كتم كلمة في تويتر باستخدام هاتف أندرويد

إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام أندرويد يمكنك أيضًا كتم الكلمات من تطبيق تويتر من خلال إعدادات التطبيق، ولكن ليس بنفس سرعة القيام بذلك مباشرة من تغريدة، لكنه فعال بنفس القدر:

انقر على تبويب الإشعارات في تطبيق تويتر.

اضغط على رمز الإعدادات الموجود في أعلى يسار الصفحة.

على هاتف أندرويد انقر فوق الكلمات التي تم كتمها، أما على هاتف آيفون اضغط على خيار كتم ثم خيار كلمات تم كتمها.

في شاشة الكلمات التي تم كتمها انقر فوق علامة الجمع + وأدخل الكلمة التي تريد كتمها، كما يمكنك بعد ذلك الحصول على خيارات الكتم من الخط الزمني والتنبيهات والمدة التي تريدها.

إذا لم تعد ترغب في كتم الكلمة أو كنت ترغب في تمديد وقت الكتم الصوت، فارجع إلى شاشة الكلمات التي تم كتمها، واضغط على الكلمة المعنية ثم اختر الخيار المناسب، حذف كلمة أو تمديد وقت الكتم.

كتم كلمة في تويتر باستخدام الحاسب

إذا كنت تغرد مباشرةً من موقع تويتر باستخدام الحاسب فيمكنك كتم كلمة من هناك أيضًا:

في القائمة اليمنى، انقر فوق خيار المزيد، ثم اختر الإعدادات والخصوصية، بعدها اضغط على الخصوصية والأمان.

في عمود الخصوصية والأمان قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار تم الكتم ثم اختر كلمات مكتومة، ثم انقر فوق علامة الجمع لإضافة كلمة لكتمها.

قد تحصل على نافذة منبثقة تخبرك أنه عن طريق كتم الكلمة فلن تحصل على إشعارات بالتغريدات التي تستخدم هذه الكلمة أو تراها في خطك الزمني، انقر فوق “فهمت ذلك”.

كما هو الحال مع تطبيقات تويتر للجوال، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد كتم الكلمة من الجدول الزمني أو الإشعارات، ومن أي شخص والمدة التي تريد فيها كتم الكلمة.

عندما تنتهي من جميع اختياراتك انقر فوق حفظ.

إذا كنت ترغب في إلغاء كتم أي كلمة فارجع إلى عمود كلمات تم كتمها، وانقر على رمز الكلمات التي كتمها باللون الأحمر الموجود على يمين الكلمة، ثم انقر فوق “إلغاء الكتم” في النافذة المنبثقة التي تظهر.