وفاة مخترع ميزة القص والنسخ واللصق

توفي لاري تيسلر Larry Tesler، عالم الحاسب وأيقونة عصر الحوسبة المبكر، عن عمر يناهز 74 عامًا، والذي بفضل ابتكاراته، التي شملت أوامر القص والنسخ واللصق، أصبح الحاسب الشخصي سهل التعلم والاستخدام.

وولد تيسلر في عام 1945 في نيويورك ودرس علوم الحاسب في ستانفورد في كاليفورنيا، وتخصص بعد التخرج في تصميم واجهة المستخدم، أي جعل أنظمة الحاسب أكثر سهولة في الاستخدام، وبدأ عمله في وادي السيليكون في أوائل الستينيات من القرن الماضي، في الوقت الذي كانت فيه أجهزة الحاسب ليست في متناول الغالبية العظمى من الناس.

وبعد العمل في أبحاث الذكاء الاصطناعى، انضم إلى مركز بالو ألتو للأبحاث PARC التابع لشركة زيروكس Xerox في عام 1973، حيث طور ميزات القص والنسخ واللصق، وأصبحت هذه المفاهيم فيما بعد الأساس لواجهة المستخدم لكل من برامج تحرير النصوص وأنظمة تشغيل الحاسب بالكامل.

ويشتهر مركز PARC بعمله المبكر على واجهات المستخدم الرسومية وكيفية التنقل باستخدام الفأرة، ولأن المؤسس المشارك لشركة آبل، ستيف جوبز Steve Jobs، رأى هذا البحث المبكر واستخدمه كمصدر إلهام لتطوير نسخ أفضل للأفكار الخاصة بمنتجات آبل، فقد كان تيسلر سببًا لزيارت جوبز المتكررة إلى شركة زيروكس Xerox.

وكان تيسلر نصيرًا لمفهوم يسمى الحوسبة غير المشروطة، وهي فكرة أن البرنامج لا ينبغي أن يكون له أوضاع، بل إن مدخلات المستخدم تفعل أشياء مختلفة استنادًا إلى الوضع الذي توجد فيه، ويقول موقعه الشخصي على الويب إنه طور الفكرة مع زميله تيم موت Tim Mott أثناء العمل في PARC على محرر النصوص المسمى Gypsy.

وانضم مخترع ميزة النسخ والقص واللصق إلى شركة آبل في عام 1980 واستمر بالعمل في الشركة حتى عام 1997، حيث عمل على عدد من المنتجات، بما في ذلك ماكنتوش Macintosh وكويك تايم QuickTime وليزا Lisa والحاسب اللوحي نيوتن Newton tablet.

وكان ماكنتوش وليزا أول حواسيب شخصية تروج لعمليات القص والنسخ واللصق، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مشاركة تيسلر، والذي حصل في عام 1993 على ترقية بحيث أصبح يشغل منصب كبير العلماء، وهو المنصب الذي شغله أيضًا ستيف وزنياك Steve Wozniak.

وعمل تيسلر بعد مغادرته آبل في Stagecast، وهي شركة ناشئة للتعليم انفصلت عن شركة آبل، وقضى أيضًا وقتًا في أمازون وياهو و 23andMe، وعمل منذ عام 2009 كمستشار لجهاز لتجربة المستخدم UX.