ما سر الإشعار الغريب الذي أرسلته سامسونج لمستخدميها في جميع أنحاء العالم؟

أفاد العديد من مالكي هواتف (جالاكسي) Galaxy من سامسونج في جميع أنحاء العالم بأن إشعارًا غريبًا وصل إلى أجهزتهم، وهو الإشعار الخاص الذي يُرسله تطبيق العثور على الأجهزة في حال سرقتها أو فقدانها Find My Mobile.

والغريب في الإشعار الذي وصل إلى الكثير من مالكي هواتف الشركة الكورية أنه لم يحتوِ إلا على الرقم 1، وأسفله رقم 1 آخر. وبعد ساعات من الحادثة، قالت شركة سامسونج: إن الرسالة أُرسلت عن غير قصد أثناء إجراء اختبار داخلي. وأفاد مستخدمون بأن النقر على الإشعار لا يفعل شيئًا إلا إغلاقه.

Recently, a notification about “Find My Mobile 1” occurred on a limited number of Galaxy devices. This was sent unintentionally during an internal test and there is no effect on your device. We apologize for any inconvenience this may have caused our customers. ^LF

— Samsung Help UK (@SamsungHelpUK) February 20, 2020