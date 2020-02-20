كيفية معرفة التطبيقات الأكثر استخدامًا على هاتف آيفون

نقضي جميعًا وقتًا كبيرًا على هواتفنا ومن المحتمل أن يُصدم عدد كبير من المستخدمين في عدد الساعات التي يقضيها في كل تطبيق يوميًا أو أسبوعيًا، ويمكن لأصحاب هواتف آيفون من آبل معرفة عدد الساعات التي يقضونها في كل تطبيق وذلك من خلال ميزة وقت الشاشة في نظام التشغيل iOS.

يؤدي استخدام الهاتف الذكي، آيفون أو أندرويد، بكثرة إلى الإضرار بأجسادنا وعقولنا وحتى مشاعرنا، وفي حين تمتلك التكنولوجيا فوائد ومزايا تجعل حياتنا أسهل، فإنها سيف ذو حدين، ولها من السلبيات الكثير، وذلك وفقًا لمقال نشرته صحيفة الموندو الإسبانية، للكاتبة لويزا فاليريو في العام الماضي.

كما أن إدمان الهواتف الذكية قد يسبب أزمات شخصية والاكتئاب وزيادة مستويات التوتر والقلق، وقد تظهر لدى المدمنين على الهواتف الذكية أنماط سلوكية تشبه من يعانون من إدمان المخدرات.

يوجد طريقتان لمعرفة الوقت الذي تمضيه باستخدام آيفون في كل تطبيق:

الطريقة الأولى

تتمثل الطريقة الأولى لمعرفة التطبيق الذي تقضي معظم الوقت فيه باستخدام هاتف آيفون في إعداد وقت الشاشة، والذي يمكنك أن تصل إليه عن طريق تطبيق الإعدادات، وأول شيء ستراه بعد الدخول إلى خيار وقت الشاشة هو مخطط يوضح متوسط ​​استخدامك اليومي لهاتف آيفون عمومًا، حيث يمكنك أسفل هذا المخطط تحديد خيار مشاهدة كل النشاط.

يعرض لك هذا الإعداد مخططًا ثانيًا يوضح الوقت الذي تمضيه على مدار الأسبوع واليوم، ويوضح هذا المخطط استخدامك بشكل عام في فئات مختلفة، مثل الشبكات الاجتماعية والترفيه.

أسفل ذلك توجد قائمة بالتطبيقات الأكثر استخدامًا، حيث يحتوي كل تطبيق على الوقت الذي تمضيه فيه بجواره، ويمكنك التنقل مرة أخرى خلال الأيام والأسابيع السابقة لمقارنة مقدار الوقت الذي تقضيه في كل تطبيق بمرور الوقت.

الطريقة الثانية

تتمثل الطريقة الثانية لمعرفة التطبيق الذي تقضي معظم الوقت فيه باستخدام هاتف آيفون في خيار إعدادات البطارية، فعند الدخول لهذه القائمة، سترى مخططًا لمستوى شحن البطارية في هاتفك على مدار الـ 24 ساعة الماضية أو الأيام العشرة الأخيرة، وإذا قمت بالتمرير لأسفل هذه القائمة فسترى خيار استخدام البطارية من خلال التطبيق، حيث يوضح لك هذا الخيار مقدار طاقة البطارية التي يستهلكها كل تطبيق من تلقاء نفسه.