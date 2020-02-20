نصائح تكنولوجية

كيفية توصيل AirPods بجهاز ماك الخاص بك

AirPods AirPods Pro
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واحدة من أفضل مزايا AirPods و AirPods Pro هي الاقتران السلس والسهل مع iOS و iPadOS، حيث توفر سماعات الأذن اللاسلكية اقترانًا تلقائيًا مع آيفون وآيباد عند فتح العلبة ووضعها في أذنيك، ومع ذلك فإن العملية ليست سلسة تمامًا عند الاتصال بجهاز ماك بوك إير أو ماك بوك إير برو أو جهاز ماك آخر.

سواءً كنت حصلت للتو على زوج من AirPods أو AirPods Pro أو كنت قد استخدمتها لفترة قصيرة ولكنك لم تستخدمها مع جهاز ماك بوك الخاص بك، فإليك كيفية التوصيل.

توصيل سماعات AirPods مع ماك بوك يدويًا:

  • إذا كان لديك السماعات من الجيل الثاني فتأكد من تشغيل macOS Mojave 10.14.4 أو إصدار أحدث، أما إذا كان لديك AirPods Pro، فستحتاج إلى أن تكون على نظام التشغيل macOS Catalina 10.15.1 أو إصدار أحدث، ولمعرفة رقم إصدار النظام لديك قم بالنقر على (رمز التفاحة) في الشريط العلوي من الشاشة ثم اختر (حول هذا الجهاز).
  • نظرًا لعدم وجود اقتران تلقائي للسماعات مع نظام التشغيل MacOS، فانقر على أيقونة البلوتوث.
  • إذا كان معرفُ Apple ID على جهاز ماك لديك مثلَ آيفون المقترن بالسماعات، فيجب أن تظهر السماعات في قائمة الأجهزة الظاهرة في البلوتوث.
  • حدد السماعات وانقر فوق خيار (الاتصال).
  • إذا لم تظهر السماعات في قائمة أجهزة بلوتوث، فانقر فوق (فتح تفضيلات البلوتوث).
  • اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من علبة AirPods حتى يومض مؤشر LED باللون الأبيض لجعلها قابلة للاكتشاف.
  • اضغط على (اتصال).

تطبيقات الطرف الثالث:

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هناك بعض الخيارات الرائعة من مطوري الطرف الثالث لجعل توصيل السماعات بجهاز ماك أكثر سلاسة، حيث يمكنك الاختيار بين AirBuddy و ToothFairy، وهما الأكثر شعبية.

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