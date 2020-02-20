أجهزة محمولة

سوني تعلن عن هاتف Sony Xperia L4 بكاميرا ثلاثية

1

أعلنت شركة سوني عن هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتوسطة Sony Xperia L4، والذي يجلب العديد من التحسينات بالمقارنة بالنموذج السابق Sony Xperia L3، ويشترك في الوقت نفسه بالكثير من الخصائص مع هاتف الشركة الرائد Sony Xperia 1.

ويحتوي الجهاز على كاميرا ثلاثية العدسة وشاشة بنسبة عرض 21:9 وقارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

وبالرغم من نتائج سوني الضعيفة في سوق الهواتف الذكية، لكن الشركة اليابانية لم تتخلى عن صناعة الهواتف حتى الآن، ولا يقتصر عملها على تصنيع الهواتف الذكية الرائدة فحسب، بل يتخطى ذلك إلى الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، وهو القطاع الذي يسيطر عليه المصنعون الصينيون.

وبالنظر إلى أن المصنعين الصينيين لا يهيمنون على السوق الأمريكية، لذا فإن شركة سوني تحاول طرح المزيد من الأجهزة للمستخدمين الأمريكيين الذين يريدون الحصول على هاتف ذكي من علامة تجارية معروفة دون إنفاق أرقام كبيرة.

ويتضمن الجهاز الجديد شاشة من نوع LCD، بدقة 1680×720 بيكسل، وبحجم 6.2 إنشًا، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9، وهي أطول من شاشة Sony Xperia L3 الداعمة لنسبة العرض 18:9، لكنها تتطابق مع النسبة السينمائية لشاشة هاتف Sony Xperia 1.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

تسريب يكشف عن السعر المتوقع لمنصة بلاي ستيشن 5 من سوني

سوني وأمازون آخر المنسحبين من MWC 2020 بسبب كورونا

وتسمح نسبة العرض هذه في جعل الشاشة أكثر ملاءمة لاستخدام تطبيقين في وقت واحد في الوضع العمودي.

وتشتمل الكاميرا الثلاثية الموجودة في الجزء الخلفي على عدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابيكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب مستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وهناك كاميرا أمامية لالتقاط الصور الشخصية بدقة 8 ميجابيكسل موجودة ضمن نتوء صغير خاص بها.

ويشكل المعالج أحد المجالات التي لم يحصل فيها Sony Xperia L4 على ترقية مقارنةً بطراز العام السابق Sony Xperia L3، إذ يعمل بواسطة معالج MediaTek Helio P22 ذو الأداء المماثل تقريبًا لأداء معالج Snapdragon 625 مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

كما يحتفظ الهاتف بمنفذ الصوت بقياس 3.5 ميليمتر، ويضاعف مساحة التخزين الداخلية حتى 64 جيجابايت، وزودت شركة سوني الهاتف ببطارية بسعة 3580 ميلي أمبير، بالمقارنة مع سعة 3300 ميلي أمبير في هاتف Xperia L3، وأضافت ميزة الشحن السريع.

ومن المفترض أن يتوفر هاتف Xperia L4 في أسواق محددة هذا الربيع بلونين هما الأسود والأزرق.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
منوعات تقنية

تسريبات PS5: تفاصيل جديدة حول واحدة من أهم ميزات سوني

أجهزة محمولة

سوني تقرر الإعلان عن هاتف جديد في MWC 2020

نصائح تكنولوجية

كيف يمكنك ترقية القرص الصلب في PS4 Pro دون فقد الألعاب؟

دراسات وتقارير

براءات الاختراع الأمريكية تحقق رقمًا قياسيًا في 2019.. IBM وسامسونج في المقدمة

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد