برامج وتطبيقات

جوجل تدعم ميزة “الإنشاء الذكي” لمستخدمي Google Docs

جوجل تدعم ميزة "الإنشاء الذكي" لمستخدمي Google Docs
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أعلنت شركة جوجل أمس الأربعاء عن إطلاق ميزة (الإنشاء الذكي) Smart Compose بنسختها النهائية لخدمة تحرير النصوص (دوكس) Docs التابعة لها، مما يجعلها منافسًا قويًا لخدمة (وورد) Word من مايكروسوفت.

وكانت الشركة الأمريكية قد بدأت اختبار الميزة – المُتاحة قبل ذلك لخدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail – لخدمة (دوكس) العام الماضي. وهي تقول: إن الميزة تساعد المستخدمين على إنشاء محتوى عالي الجودة على نحو أسرع وأسهل. وتهدف الميزة إلى توفير الوقت عن طريق توفير اقتراحات، كما تساعد على التقليل من الأخطاء القواعد والتهجئة.

جوجل تدعم ميزة “الإنشاء الذكي” لمستخدمي Google Docs

والآن، أصبحت الميزة متاحة للجميع، وسيبدأ توفرها لجميع عملاء خدمة (جي سوت) G Suite. ونبهت جوجل في تدوينة إلى أن الميزة متاحة للغة الإنجليزية فقط في الوقت الراهن. كما قالت: إن إطلاق الميزة سيكون تدريجيًا.

وأوضحت جوجل أن ميزة (الإنشاء الذكي) سوف تُتاح لعملاء خدمات: G Suite Basic، و G Suite Business، و G Suite Enterprise. أما عملاء خدمات: G Suite for Education، و G Suite Enterprise for Education، و G Suite for Nonprofits، فليست الميزة متاحة لهم، وكذلك لمستخدمي الخدمة عبر حسابات جوجل الشخصية.

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