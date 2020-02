تويتر تضيف زرًا لإنشاء سلسلة من التغريدات

أضافت شركة تويتر ميزة جديدة إلى تطبيقها على الأجهزة الذكية بغية تسهيل ربط التغريدات المتسلسلة مع بعضها.

ووفقًا لموقع 9to5Mac – المتخصص في أخبار شركة آبل – فإن الميزة الجديدة تُطلق ببطء لتطبيق تويتر على نظام (آي أو إس) iOS المشغل لهواتف آيفون الذكية، وقد انطلقت تويتر في إطلاقها من أوروبا.

Now you can add a Tweet to one you already Tweeted, faster! pic.twitter.com/j3ktAN6t5o

— Twitter (@Twitter) February 19, 2020