أهم 10 ميزات جديدة في نظام التشغيل أندرويد 11

أطلقت جوجل يوم أمس نسخة المعاينة الأولي للمطورين من الإصدار التالي من نظام أندرويد الذي يحمل اسم (أندرويد 11) Android 11.

ومع أن جوجل اعتادت خلال العامين الماضيين أن تقدم نسخ المعاينة للإصدار الجديد وفق جدول زمني محدد، حيث تُطلق نسخة المعاينة الأولى للمطورين خلال شهر مارس يليها تحديثات متتابعة حتى الإصدار النهائي في شهر أغسطس أو سبتمبر. إلا أنها في سابقة هي الأولى من نوعها أطلقت هذه النسخة مبكرًا هذا العام.

لابد أن نظام أندرويد 11 سيتغير خلال الأشهر القادمة حيث سيحصل على الكثير من التعديلات والتحسينات، ولكن الآن ومع وصول أول نسخة معاينة للمطورين، إليك أهم 10 ميزات تحتاج إلى معرفتها:

1- فقاعات الدردشة لتطبيقات المراسلة:

كانت هناك تلميحات وإشارات حول وجود ميزة فقاعات الدردشة في نسخ المعاينة لإصدار أندرويد 10، ولكن بمجرد إطلاق الإصدار النهائي، لم نجدها في النظام، والآن مع وصول إصدار أندرويد 11 أصبح بإمكان أي تطبيق للمراسلة أو الدردشة استخدام الفقاعات لتسهيل تجربة المستخدم أثناء إجراء المحادثات.

في نظام أندرويد 11 ستظهر فقاعات على جانب شاشة الهاتف للتنقل داخل وخارج المحادثات دون الحاجة إلى فتح التطبيق، وعندما تضغط على فقاعة سترى رسائلك السابقة وحقل نص لإرسال رسالة جديدة.

ستحتاج إلى فتح التطبيق للوصول إلى جميع الميزات والإعدادات، ولكن هذه الميزة ستكون طريقة رائعة لإرسال الرسائل السريعة أثناء تنفيذ العديد من المهام على هاتفك.

2- قسم مخصص للمحادثات عبر الإشعارات:

لا تتوقف جوجل عن التغيير والتبديل في لوحة إشعارات نظام أندرويد، وتُقدم هذا العام قسمًا مخصصًا للمحادثات عبر الإشعارات حيث يمكنك إجراء أي محادثات من داخل قسم الإشعارات وذلك لتطبيقات المراسلة المختلفة.

كما هو الحال مع ميزة فقاعات الدردشة، فالهدف من هذه الميزة هو جعل التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك أمرًا سهلاً قدر الإمكان بغض النظر عما تفعله على هاتفك.

3- إدراج الصور في ردود الإشعارات:

إذا كان التطبيق يدعم نسخ ولصق الصور؛ فيمكنك إدراج الصور في ردود الإشعارات المُضمنة وإرسالها

دون الحاجة إلى فتح التطبيق بالكامل. مرة أخرى لدينا ميزة تعمل على توسيع نطاق الوظائف خارج التطبيق الأساسي.

4- منح التطبيقات الإذن لمرة واحدة:

أحد أكبر التغييرات التي أجرتها جوجل في إصدار أندرويد 10 كانت معالجتها لأذونات التطبيق، وهو ما تركز عليه جوجل مرة أخرى في إصدار أندرويد 11، حيث يمكنك الآن منح التطبيقات أذونات معينة لمرة واحدة.

تُقدم الأذونات لمرة واحدة للطلبات الأكثر حساسية، بما في ذلك: الوصول إلى موقعك، والميكروفون، والكاميرا.

وإذا طلب أحد التطبيقات أيًا من هذه الأذونات الحساسة يمكنك منحه وصولاً مؤقتًا، وعندما تتوقف عن استخدام التطبيق تُلغى الأذونات. وستحتاج إلى إعادة الموافقة عليها في المرة التالية التي تستخدم فيها التطبيق.

5- منع الاهتزازات أثناء استخدام الكاميرا:

يقدم إصدار أندرويد 11 واجهة تطبيقات برمجية API جديدة تعمل على منع الاهتزازات المرافقة لنغمات الرنين أو الإنذارات أو الإشعارات في أي وقت يكون فيه تطبيق الكاميرا مفتوحًا. وبمعنى آخر يمكنك الاستمتاع بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو بدون حدوث مقاطعة من أي نوع.

6- تحسينات على التخزين:

تقول جوجل: “إنها في إصدار أندرويد 11 تواصل عملها لتوفير حماية أفضل لبيانات التطبيق والمستخدم على وحدة التخزين الخارجية، وقد قامت بإجراء المزيد من التحسينات لجعل عملية النقل أسهل للمطورين استنادًا إلى تعليقات مجتمعنا”.

تتمثل الميزة الرئيسية للتحسينات على التخزين في منع التطبيقات الضارة من الوصول إلى المعلومات الشخصية على هاتفك، بالإضافة إلى تحسينات إضافية للوصول إلى الملفات، فضلاً عن السياسات المحدّثة المتعلقة بمدير الملفات ومعرض الصور، لتسهيل الوصول إلى الوسائط مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

7- تحسين تجارب شبكات الجيل الخامس 5G:

يُعرف 2019 بأنه العام الذي بدأت فيه شبكات 5G في الظهور لأول مرة ليستخدمها الناس، ولكن في 2020 ستصبح هذه الشبكات أكثر انتشارًا وموثوقية على نطاق واسع.

يمكن للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10 الاتصال بالفعل بشبكات 5G، لكن في أندرويد 11 تعمل جوجل على تحسين واجهة التطبيقات البرمجية للاتصال وتحديثها حتى تتمكن من الاستفادة من سرعات 5G المحسّنة.

8- توافق أفضل مع الشاشات الجديدة:

يستمر صانعو الأجهزة في الابتكار من خلال طرح شاشات جديدة في السوق، لذلك تقدم جوجل ​​الدعم لهذه الشاشات في إصدار أندرويد 11، مما يتيح للتطبيقات استخدام (شاشة الشلال) Waterfall Screen بأكملها بما في ذلك الحواف وتحقيق أقصى استفادة من هذه الشاشات.

9- مستويات مصادقة بيومترية جديدة:

تركز جوجل في إصدار أندرويد 11 على تحسين مزايا الأمان لذلك تقدم الدعم للمصادقة البيومترية – التي تشمل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه – لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الأجهزة.

قدمت جوجل تحسينات على BiometricPrompt – وهي الواجهة التي يستخدمها نظام أندرويد لتسهيل عمل مستشعرات بصمات الأصابع، ونظام التعرف على الوجه في هواتف Pixel 4 – مع دعم ثلاثة أنواع مختلفة من أدوات التوثيق ذات مستويات مختلفة من التفاصيل: قوية، وضعيفة، وبيانات اعتماد الجهاز. وهذا يعني المزيد من مستويات التأمين للمصادقة البيومترية، وبالتالي المزيد من الأمان لهواتف أندرويد.

10- تحديثات الأمان عبر جوجل بلاي:

ابتداءً من الإصدار العاشر لنظام التشغيل أندرويد أتاحت جوجل إمكانية الحصول على تحديثات الأمان والخصوصية من خلال متجر التطبيقات (جوجل بلاي)، بالطريقة نفسها المتاحة لتحديث التطبيقات. وبالتالي يمكن الحصول على هذه التحديثات بمجرد توفرها دون الحاجة إلى انتظار التحديث الكامل لنظام التشغيل.

وفي إصدار أندرويد 11 تعمل جوجل على تقديم تحسينات لهذه الميزة للوصول إلى مجموعة أكبر من الأجهزة بسرعة أكبر.