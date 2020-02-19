SpaceX تخطط لإرسال أربعة سياح إلى الفضاء

تخطط شركة سبيس إكس SpaceX لإرسال ما يصل إلى أربعة مواطنين عاديين إلى الفضاء للقيام برحلة حول الأرض تستمر خمسة أيام في وقت ما في نهاية عام 2021 أو في أوائل عام 2022 من الميناء الفضائي كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، وذلك بالتعاون مع شركة Space Adventures.

وأعلنت شركة سبيس إكس عن توقيعها اتفاقًا مع Space Adventures، وهي شركة سياحة فضائية ساعدت سبعة مواطنين مختلفين في القيام برحلات من وإلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ سويوز Soyuz الروسي ومركبة الفضاء.

ولم توضح Space Adventures التفاصيل الأخرى للمهمة، مثل نوع الاستعداد الذي يتعين على السياح المرور به، لكنها أشارت إلى أن المهمة ستسمح لأربعة أفراد برؤية كوكب الأرض بطريقة لم يسبق لأحد أن رآها منذ مشروع الجوزاء Project Gemini في الستينيات.

فيما قالت غوين شوتويل Gwynne Shotwell، رئيسة سبيس إكس ومديرة العمليات في الشركة: تشكل هذه المهمة التاريخية طريقًا لجعل رحلات الفضاء ممكنة لجميع الأشخاص الذين يحلمون بها، ويسعدنا العمل مع فريق Space Adventures.

وأوضحت SpaceX و Space Adventures أن السياح سيطيرون في النسخة المصنفة للبشر من مركبة الفضاء Dragon التابعة لشركة سبيس إكس، وأنهم سيدورون حول الأرض على ارتفاع ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ارتفاع المحطة الفضائية الدولية ISS عن الأرض البالغ 408 كيلومترًا تقريبًا.

وقضت شركة SpaceX السنوات القليلة الماضية في بناء واختبار هذه النسخة الجديدة من مركبة الفضاء Dragon كجزء من عقد مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لنقل رواد الفضاء من وإلى المحطة الفضائية الدولية، وذلك بعد سنوات من استخدام المركبة الفضائية لنقل البضائع إلى المحطة الفضائية.

وأكملت شركة سبيس إكس سابقًا الاختبار الرئيسي الثاني لرحلة Crew Dragon، والذي أظهر قدرة الكبسولة على الهروب من صاروخ ينفجر.

وعمد إيلون ماسك Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، إلى التشويق منذ بضع سنوات لفكرة السياحة الفضائية باعتبارها نشاطًا تجاريًا، وكان متفائلًا بشأن الوقت الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك.

يذكر أن SpaceX كان لديها في العام الماضي صفقة مع Bigelow Aerospace لنقل أفراد إلى المحطة الفضائية الدولية مقابل نحو 52 مليون دولار للشخص الواحد، إلا أن Bigelow Aerospace انسحبت في وقت لاحق من تلك الصفقة.