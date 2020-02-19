Aunu Audio M50.. سماعة لاسلكية تتيح لك ترجمة أكثر من 33 لغة

تطورت سماعات الأذن اللاسلكية كثيرًا خلال الفترة الأخيرة؛ كما تتميز بالتصميم الأنيق، والحجم الصغير، بالإضافة إلى عدم وجود أي أسلاك تتعامل معها، مع دعم عدد كبير من الميزات مثل: جودة الصوت عالية، وتقنيات عزل الضوضاء، ومقاومة المياه، وغير ذلك الكثير.

ولكننا اليوم سنسلط الضوء على سماعات مختلفة تقدم العديد من الميزات تجعلها تتغلب على المنافسين، وهي سماعات الأذن اللاسلكية (Aunu Audio M50).

ما الذي يجعل سماعات Aunu Audio M50 مختلفة عن البقية؟

تتميز هذه السماعات بعمر البطارية الطويل الذي لا مثيل له، حيث تقدم لك السماعات نفسها 6 ساعات من التشغيل على شحنة واحدة، ويمكن أن يصل إلى 150 ساعة مع حقيبة الشحن المرفقة معاها، وبذلك تتيح لك إعادة شحن السماعات أكثر من 25 مرة، وهو ما يوفر لك أكثر من 150 ساعة من وقت تشغيل الموسيقى.

فإذا كنت تستمع إلى الموسيقى 5 ساعات في اليوم، فيمكنك الاعتماد على هذه السماعات لمدة 30 يومًا دون الحاجة لتوصيل الشاحن. وهذا أطول بكثير من منافسيها الرائدين.

كما تأتي هذه السماعات مع تطبيق اللغة Aunu الحصري الذي يُمكن إقرانه معها لمساعدتك على ترجمة أكثر من 33 لغة أثناء التنقل، مما يتيح لك التنقل بسهولة أكبر أثناء سفرك حول العالم.

عندما تسافر عبر العالم وتستكشف مكانًا لا يمكنك التحدث بلغة سكانه، ما عليك سوى وضع السماعات في أذنك، وتشغيل التطبيق، حيث يوفر وضعًا تفاعليًا مع الاستماع التلقائي والترجمة دون الحاجة إلى الضغط على زر الميكروفون. كما يقدم لك ميزة إعادة التشغيل حتى تتمكن من تعلم اللغة أثناء التنقل.

ميزات سماعات Aunu Audio M50:

الاقتران الفوري: تدعم هذه السماعات اتصال بلوتوث 5.0 وبمجرد أن تُقرنها مع هاتفك لمرة واحدة لن تحتاج إلى ضبطها في كل مرة تخرجها من حقيبة الشحن.

صوت متوازن: تستخدم سماعات Aunu M50 أحدث التقنيات في هندسة الصوت لتقديم صوت متوازن حيث تعتمد على (6mm graphene driver) لتقديم مستويات صوت واضحة ومتوازنة طول الوقت.

دعم تقنية إلغاء الضوضاء: تساعد تقنية إلغاء الضوضاء المدمجة على توفير صوت واضح في أي وقت وفي أي مكان.

مقاومة المياه: تدعم سماعات Aunu M50 ميزة مقاومة المياه وفقًا لتصنيف IPX7، حيث يمكنك استخدامها أثناء الركض تحت المطر دون قلق.

ميكروفونات مزدوجة لإجراء المكالمات أثناء التنقل.

تعمل مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث.

تتوافق مع المساعدات الصوتية مثل: سيري، ومساعد جوجل.

تتوفر هذه السماعات باللون الأسود فقط، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعات 229.98 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 56% أي بسعر 99.99 دولارًا فقط.

ملاحظة هامة: يجب عليك الاشتراك في خدمة شوب آند شيب Shop & Ship أو أي خدمة مماثلة لتتمكن من شحن السماعات إلى مكان إقامتك.