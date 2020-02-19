يعد شراء شركة ما خطوة كبيرة في حياتك المستثمرين المهنية والاجتماعية، لذلك فهو ليس قرارًا يمكن الاستخفاف به، فإذا كنت رائد أعمال ينوي تطوير عمله أو مستثمر وتريد شراء شركة ما، إليك بعض النصائح التي تساعد في تقليل قلقك وجعل عملية الشراء سهلة وعملية.

5 نصائح للمستثمرين عند شراء شركة ما.

تأكد من إعجابك بمالك الشركة.

أنشئ علاقة قوية وتواصل مفتوح مع مالك الشركة لضمان سير العملية بسلاسة والتوصل إلى تفاصيل الشراء، حيث ستحتاج إلى التحدث مع المالك بشكل مكثف حتى بعد انتهاء عملية الشراء، لذلك تأكد من إعجابك بأفكار وأعمال مالك الشركة.

عين محام متخصص بالمعاملات التجارية.

المحامي الجيد هو ضرورة لعملك، حيث يتولى حماية اهتماماتك من خلال التقييم الدقيق للأعمال وإعداد شروط الاتفاق ووثيقة البيع وكل ما يخص عملية الشراء، فقط تأكد من أن المحامي الذي تختاره على دراية بالمعاملات التجارية وقانون العقود.

اعرف ماذا تتضمن وثيقة الشراء

عند قيامك باتخاذ قرار شراء شركة ما يجب أن تعرف كل تفاصيل أعمال الشركة، وتحتاج لمعرفة ذلك بشكل جيد ووقت مبكر قبل الشراء، ويجب أن تسأل هل عملية الشراء تشمل الملكية الفكرية، أو مجرد قائمة العملاء والشهرة؟ أم تشتري المنتجات التي أنشأتها الشركة في الماضي؟ قد تتضمن عملية الشراء أيضًا معدات أو موظفين أو حتى استئجار مبنى، فقط تأكد من أنك تعرف ما ستحصل عليه.

اختر شراء شركة تتوافق مع أعمالك

إذا كنت تدير شركة بالفعل فابحث عن شركة لها ثقافة مماثلة لشركتك الحالية لشرائها، وإذا كانت الشركة التي تشتريها تعمل بطريقة مماثلة فسيكون ذلك انتقالًا أسهل لك ولعملاء الشركة الحاليين، فالخدمة طوال عملية الشراء سوف تساعدك في الحفاظ على العملاء، أما إذا قمت بإجراء تغييرات كبيرة فقد يؤدي ذلك إلى خسارة العملاء.

هيكل الصفقة بحيث تعمل من أجلك

أحد المفاهيم الخاطئة حول شراء شركة هو أنك تحتاج إلى حد إئتماني ضخم لجعل الصفقة تتم، ليس هذا هو الحال الآن، لأنه يمكنك بالفعل تنظيم الصفقة بحيث تدفع لمالك الشركة نسبة مئوية من ما تجنيه من المبيعات كل شهر، وهذه خطوة يمكنك مناقشتها مع مالك الشركة والمحامي الخاص بك.