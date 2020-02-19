5 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من واجهة MIUI في هواتف شاومي

تعتبر شركة (شاومي) Xiaomi المصنعة للهواتف الذكية، من أكثر الشركات الصينية التي تولى اهتماما كبيرًا بواجهة المستخدم، حيث بدأت في تطوير واجهة المستخدم MIUI الخاصة بها قبل وقت طويل.

وتأتي واجهة المستخدم MIUI على هواتف شاومي – في نسختها الحادية عشر التي أطلقتها الشركة في نهاية العام الماضي – بالعديد من المميزات التي تجعلها أكثر كفاءة من أي وقت مضى، وبالتالي إذا حصلت على هاتف شاومي جديد فنحن ننصحك بالتعرف على هذه الحيل والنصائح.

فيما يلي سنتعرف على كيفية الحصول على أقصى استفادة من هاتف شاومي:

1- كيفية تشغيل درج التطبيقات:

يعتبر التخصيص من أهم مزايا واجهة MIUI، حيث يمكنك إعداد صورتك كخلفية، أو ترتيب التطبيقات حسب رغبتك وغير ذلك الكثير عن طريق خاصية (درج التطبيقات) App Drawer.

عند تشغيل هاتف شاومي الجديد للمرة الأولى ستجد (درج التطبيقات) App Drawer مخفيًا، ولكن يمكنك إظهاره عن طريق الخطوات التالية:

اضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسية.

اختر (الإعدادات)، ثم انقر على (المزيد) More.

بعد ذلك، اختر With app drawer من إعدادات الشاشة الرئيسية.

2- كيفية تغيير (السمة) Themes:

أحد الجوانب الأكثر متعة وإثارة في واجهة المستخدم MIUI على هاتف Xiaomi هو إمكانية تخصيص هاتفك الذكي بطريقة أكثر عمقًا، دون أن تفقد الأناقة والاهتمام بالتفاصيل في واجهة المستخدم، وأيضا دون اللجوء إلى تطبيقات الطرف الثالث.

كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق Themes في هاتف Xiaomi، وستنتقل إلى (متجر شاومي) على الإنترنت حيث يمكنك البحث أو تنزيل أو شراء (سمة) جديدة لهاتفك الذكي.

يمكنك بعد ذلك يمكنك تطبيق (السمة) بأكملها على الهاتف أو أجزاء منه، مثل تطبيقه على الخط المستخدم فقط، وهذا من شأنه أن يتيح لك مستوى تخصيص عالي الدقة.

3- كيفية تخصيص شاشة الهاتف:

يمكنك تخصيص الشاشة بأكثر من خيار بفضل واجهة المستخدم MIUI، ويتيح لك الانتقال إلى (الإعدادات) والنقر على خيار (شاشة العرض) Display الوصول إلى عدد كبير من تخصيصات الشاشة:

(وضع القراءة) Reading mode: لتقليل الضوء الأزرق على الشاشة، كما يمكنك إعداده ليعمل ويتوقف في أوقات محددة أو بعد غروب الشمس.

(الألوان والتباين) Colors and Contrasts: لتغيير درجة حرارة اللون الأبيض وشدة تشبع اللون.

Always-on mode: لرؤية أيقونات الوقت والتاريخ والإشعار حتى عندما تكون الشاشة (متوقفة) Off.

System fonts: لتخصيص نوع الخط وحجمه.

Dual Touch to Awaken: لتنشيط الهاتف بلمسة مزدوجة على شاشة الإيقاف بدلاً من الضغط على زر الطاقة

Raise to: لتنشيط الشاشة بمجرد رفع الهاتف.

4- كيفية عرض معلومات إضافية في شريط الحالة:

تحتوي واجهة المستخدم MIUI على خيارات محددة تتيح لك عرض معلومات إضافية في شريط الحالة، انتقل إلى: (الإعدادات)، ثم انقر على (الإشعارات وشريط الحالة) Notifications and status bar، ومن هنا يمكنك تخصيص بعض الوظائف على هاتف شاومي مثل:

Notification folder: لتجميع الإشعارات التي أبلغت عنها بأنها غير مهمة في مجلد منفصل.

Show connection speed: لمعرفة سرعة اتصال البيانات أو شبكة (الواي فاي) Wi-Fi التي تتصل بها في الوقت الفعلي.

Change operator name: لتغيير أسماء بطاقات الاتصال.

Battery indicator: لعرض مستوى طاقة البطارية بيانياً أو كنسبة مئوية.

5- كيفية تأمين التطبيقات:

تقدم لك واجهة المستخدم MIUI أيضًا ميزة خصوصية عالية مصممة لقفل وتأمين تطبيقاتك، ويمكنك تفعيلها بالذهاب إلى: (الإعدادات)، والنقر على (قفل التطبيقات) App lock.