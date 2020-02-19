كيف يمكنك إضافة عدة حسابات والتبديل بينها في إنستاجرام؟

عندما يكون لديك حساب شخصي على إنستاجرام ولكنك في الوقت نفسه تدير أيضًا حسابات أخرى مثل: الحساب الخاص بالعمل، فسوف تضطر للخروج من حساب للدخول إلى حساب آخر، أو إستخدام جهاز آخر للبقاء في الحسابين في الوقت نفسه.

وقد تلجأ لشخص أخر لإدارة ذلك الحساب، أو استخدام تطبيقات الطرف الثالث ولكن هذا يعني التضحية بأمان بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك. إذًا ما الحل؟ لحسن الحظ تتيح (إنستاجرام) Instagram ميزة للتبديل واستخدام حسابات مختلفة في الوقت نفسه.

فيما يلي كيفية إضافة عدة حسابات في تطبيق إنستاجرام:

كيفية إضافة حساب ثانِِ:

انتقل إلى تطبيق إنستاجرام، وانقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك.

في الجزء العلوي، انقر فوق اسم حسابك.

انقر على (إضافة حساب) Add Account.

سيُطلب منك (تسجيل الدخول إلى حساب موجود) Log Into Existing Account أو (إنشاء حساب جديد).

اختر (إنشاء حساب جديد) Create New Account. وبمجرد تسجيل الدخول إلى الحساب الثاني، سيتم تحديث تطبيق Instagram تلقائيًا بحسابك الجديد.

يمكنك أيضًا إضافة حساب جديد من قائمة (الإعدادات) في حسابك القديم:

انقر على رمز ملف التعريف الخاص بك في شريط التنقل.

انقر على رمز القائمة – عبارة ثلاثة خطوط أفقية – لفتح المزيد من الخيارات.

من القائمة، اختر (الإعدادات)، ثم انقر فوق (إضافة حساب).

تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك إضافة حتى 5 حسابات إنستاجرام، والتبديل بينها بسرعة دون الحاجة إلى تسجيل الخروج ومعاودة تسجيل الدخول مرة أخرى. هذه الميزة متوفرة في إصدار ( instagram 7.15.0) لنظامي التشغيل iOS وAndroid،

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون فإتبع الإرشادات أعلاه، أما إذا كنت من مستخدمي أندرويد اتبع الخطوات التالية:

انقر على اسم المستخدم الخاص بك في أعلى صفحة ملف التعريف الخاص بك.

اضغط على خيار (إضافة حساب).

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة حساب ثالث أو رابع أو خامس.

كيفية التبديل بين حساباتك:

يعتبر تبديل الحسابات على Instagram سهلًا للغاية، وكل ما عليك فعله هو:

انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في شريط التنقل.

اضغط على اسم المستخدم الخاص بك في الأعلى لإظهار (الخيارات) Options.

سترى حسابك الجديد مدرجًا.

اضغط على خيار (التبديل إلى [اسم الحساب]) Switch to [Account Name] على الشاشة لمدة ثانية بعد التغيير.

إذا ضبطت إعدادات الإشعارات في كلا الحسابين، وبغض النظر عن الملف الشخصي المفتوح حاليًا في تطبيق Instagram، فستحصل على إشعارات تلقائية لجميع الحسابات. وسترى (اسم الحساب) يسبق الإشعار.

كيفية استخدام تسجيل دخول واحد لجميع الحسابات:

تتيح إنستاجرام ميزة (تسجيل الدخول الواحد) One Login، لتبسيط عملية تسجيل الدخول إلى الحسابات المتعددة باستخدام جهاز واحد فقط، وبالتالي يمكنك توصيل جميع حساباتك الأخرى بهذه الميزة بحيث أنه كلما قمت بتسجيل الدخول إلى هذا الحساب على الجهاز، ستُضاف بقية الحسابات أيضًا.

من صفحة ملف التعريف الخاص بك، انقر على (الثلاثة خطوط) الموجودة في الأعلى.

اضغط على (الإعدادات).

إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، انقر على (إعداد تسجيل الدخول متعدد الحسابات) Set up Multi-Account Login، وعلى هاتف آيفون انقر على خيار (معلومات تسجيل الدخول) Login Info.

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