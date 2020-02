يعتبر الإستغناء عن خدمة خرائط جوجل أمرًا بالغ الصعوبة أن لم يكن مستحيلًا، وذلك بسبب مميزاتها العديدة التي تُسهل التنقل خاصة في المدن الكبيرة، ولكن مقابل هذا الأمر نجد أنها تستفيد من سجلات تحركاتك والمحفوظة في تطبيقها لتتبعك واستهدافك بالإعلانات.

فيما يلي سنتعرف على كيفية منع جوجل من تتبع موقعك على جميع أجهزتك:

أولًا: إيقاف خدمات الموقع على هاتف أندرويد:

عندما تقوم بالترقية إلى أحدث إصدار من (خرائط جوجل) Google Maps، وتريد التحقق من الجدول الزمني الخاص بك، سيطلب منك جوجل أولًا تشغيل سجل المواقع ثم يمكنك بعد ذلك التحقق من المكان الذي كنت فيه.

لإيقاف سجل الموقع على هاتف أندرويد:

افتح (الجدول الزمني) Timeline ضمن تطبيق الخرائط. وانقر على النقاط الثلاث في الركن الأيمن العلوي.

اختر (إعدادات الخط الزمني) Timeline Settings.

انتقل للأسفل للوصول إلى خيار (إعدادات الموقع) Location Settings.

اضغط على (سجل المواقع قيد التشغيل) Location History is on.

ستظهر لك نافذة منبثقة؛ اضغط على علامة الاختيار بجوار (تشغيل) ON.

اضغط على (موافق) OK.

كما يمكنك حذف كل شيء ضمن تبويب (حذف سجل جميع المواقع) Delete All Location History، ولكن هذا يمكن أن يؤثر على كيفية عمل باقي التطبيقات التي تستخدم سجل المواقع، إذا كنت موافقًا على هذا، حدد المربع بجوار (أفهم وأرغب في حذفه) I understand and want to delete، واضغط على (حذف) Delete.

ثانيًا: إيقاف خدمات الموقع على آيفون:

جوجل لا توفر خيار لحذف كل شيء مرة واحدة حاليًا على نظام التشغيل (أي أو إس) iOS ولكن يمكنك فعل ذلك يدويًا:

افتح تطبيق خرائط جوجل. وتأكد من تسجيل الدخول.

اضغط على خيار (الإعدادات).

انقر على (سجل المواقع) Location History.

سترى مفتاح للتبديل اختر (إيقاف) OFF.

ولمسح السجلات الماضية، افتح (الإعدادات)، ثم اختر (محفوظات الخرائط) Maps History، وانقر على علامة (X) بجوار الموقع الذي تريد حذفه.

ولتفعيل تتبع الموقع فقط أثناء استخدام خرائط جوجل:

افتح تطبيق (الإعدادات).

اختر (الخصوصية) Privacy.

اضغط على (خدمات الموقع) Location Services.

افتح (خرائط جوجل) Google Maps.

اضغط على خيار (أثناء استخدام التطبيق) While Using the App.

ثالثًا: إيقاف خدمات الموقع على الويب:

يمكنك أيضًا محو سجل خدمات الموقع من أجهزة سطح المكتب، بإتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (خرائط جوجل).

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

اضغط على خيار (قائمة) Menu.

اضغط على (الجدول الزمني) Timeline.

هنا سترى سجلات لجميع الأماكن التي كنت فيها أثناء استخدام خرائط جوجل.

يمكنك حذف يوم واحد فقط عن طريق تحديد اليوم في أعلى اليسار والنقر على أيقونة الحذف.

ولحذف سجل موقعك بالكامل، اتبع ما يلي: