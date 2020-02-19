كيفية إرسال كتاب كهدية في جوجل بلاي

عندما تمنح هدية من متجر جوجل بلاي فإنك تمنح صديقك أو أحد أفراد أسرتك أو زميلك القدرة على الاختيار لشراء ما يحبه من الموسيقى والأفلام والألعاب وغير ذلك.

يمكنك شراء بطاقات هدايا متجر جوجل بلاي من العديد من تجار التجزئة الرئيسيين أو عبر الإنترنت من تجار التجزئة مثل أمازون و GameStop، ويمكنك أيضًا اختيار هدية معينة من المتجر لإرسالها.

كيفية إرسال رصيد في متجر جوجل

يبيع العديد من تجار التجزئة الرئيسيين بطاقات هدايا من متجر جوجل والتي يمكن إرسالها كهدية لشخص يمكنه استخدامها كرصيد في المتجر، يمكنك استخدام موقع محرك بحث جوجل للعثور على موقع بالقرب منك يبيع بطاقات الهدايا الخاصة بمتجر جوجل بلاي.

ويمكنك أيضًا شراء بطاقات الهدايا الإلكترونية عبر الإنترنت، وسوف تصل بطاقة الهدايا إلى البريد الإلكتروني للشخص بشكل مباشر تقريبًا، وذلك عتمادًا على بائع التجزئة الذي تختاره، ومع ذلك إذا كنت ترغب في إرسال كتاب معين في متجر جوجل إلى شخص ما بدلاً من ذلك، فإليك طريقة القيام بذلك.

كيفية إرسال كتاب كهدية من متجر جوجل بلاي

افتح تطبيق متجر المتجر وانقر على خيار الكتب باستخدام هاتف أندرويد الخاص بك.

ابحث عن الكتاب الذي ترغب في إرساله وانقر فوقه.

اضغط على النقاط الثلاث ثم أيقونة الهدية.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمرسل إليه بالإضافة إلى عنوان بريدك واسمك ورسالتك، ثم انقر فوق خيار التالي واتبع ما يطلب منك.

يجب أن يتلقى المرسل إليه الهدية على الفور في بريده الإلكتروني، ويجب أن تتلقى رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنه تم تسليمها.