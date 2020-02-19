أجهزة محمولة

ظهور Oppo Find X2 على متجر فيتنامي يكشف مواصفاته

ظهور Oppo Find X2 على متجر فيتنامي يكشف مواصفاته
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كان من المقرر أن تعلن شركة (أوبو) Oppo عن هاتفها الذكي الرائد التالي (فايند إكس2) Find X2 في 22 شباط/ فبراير الجاري، أي يوم السبت المقبل، ولكن إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، أجبر الشركة على تأجيل ذلك إلى شهر آذار/ مارس المقبل.

ولكن متجرًا فيتامينًا للبيع بالتجزئة عرض الهاتف على موقعه، مما كشف عن مواصفات الهاتف المرتقب، بما في ذلك شاشته التي ستأتي من نوع AMOLED، وبقياس 6.5 بوصات، وهي محمية بزجاج من نوع (جوريلا جلاس 6). كما يظهر الموقع أن الكاميرا الأمامية ستكون ضمن الشاشة وبدقة 32 ميجابكسل.

ظهور Oppo Find X2 على متجر فيتنامي يكشف مواصفاته

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل، وثالثة بدقة 8 ميجابكسل. ويمكن للكاميرا الخلفية الرئيسية تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 30 إطارًا في الثانية، كما يمكنها تسجيل الفيديو البطيء بمعدل 960 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p.

ولم يكشف الموقع عن نوع معالج الهاتف، ولكن الشركة كانت قد أكدت رسميًا أنه سيكون أحدث معالجات كوالكوم (سنابدراجون 865). أما الذواكر، فيقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 256 جيجابايت. مع الإشارة إلى أن هناك تسريبات سابقة كشفت عن أن الهاتف سيقدم ذاكرة (رام) بحجم 12 جيجابايت.

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وتبلغ سعة البطارية 4,065 ميلي أمبير/ ساعة، ولا معلومات عن قدرات الشحن، ولكن يُتوقع أن يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط، والشحن السلكي بقدرة 65 واط مع تقنية Super VOOC 2.0.

ويظهر على الموقع الفيتنامي أن هاتف (فايند إكس2) سيُباع بسعر 40,000,000 دونغ فيتنامي أو ما يعادل 1,700 دولار، وقد يكون ذلك خطأ، إذ إن هاتف الشركة الحالي (رينو) Reno الذي يدعم التقريب بمعدل 10x يُباع بسعر 15,600,000 دونغ فيتنامي.

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