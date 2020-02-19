صفقة اليوم.. تعلم إنشاء متجر إلكتروني باستخدام Shopify مع خصم 97%

الحزمة الشاملة لإنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها باستخدام شوبيفاي The Ultimate Shopify & Ecommerce Expert Bundle.

عدد الدورات: 11.

عدد الدروس: 610.

المدة: 31 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إعداد موقع ويب مخصص للتجارة الإلكترونية باستخدام Shopify، وكيفية إدارة هذا الموقع وتخصيصه، وكذلك كيفية ضبط إعدادات الشحن، وطرق الدفع.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول تعلم (البيع عبر سلسلة التجزئة) Drop Shipping على أشهر منصات التجارة الإلكترونية التي تشمل: eBay، وAmazon FBA، وAlibaba، وAliExpress، كما ستتعلم كيفية اكتشاف المنتجات الأكثر مبيعًا على هذه المنصات، وكيفية أتمتة Drop Shipping باستخدام تطبيقات من Shopify.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة كاملة للتدريب على التسويق الإلكتروني، والتي تتضمن أساسيات التسويق الإلكتروني، وكيفية تحديد الجمهور المستهدف، وكيفية إنشاء المحتوى المناسب له، وكيفية الترويج للمنتجات عبر فيسبوك، والبريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات المحتوى.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1648 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

ازدهر مجال التجارة الإلكترونية خلال الأعوام الماضية؛ بفضل ظهور منصات متخصصة مثل: Shopify، وEtsy التي تسهل على المستخدمين إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها وتخصيصها بسهولة دون الحاجة إلى احتراف مجالي البرمجة وتطوير الويب.

كما قامت شركات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل: (أمازون) Amazon، وebay، وAlibaba بتعديل أعمالها والسماح للبائعين الفرديين بالوصول إلى مواقعها، بالإضافة إلى تسهيل خيارات الشحن، وتعزيز مستوى خدمة العملاء.

وبناءً على ذلك؛ زادت أعداد المتسوقين عبر الإنترنت بصورة كبيرة، كما يمكن لأي شخص فعليًا بيع الأشياء عبر الإنترنت، وتحقيق مكاسب كبيرة، ولكن عليه أولًا تعلم كيفية القيام بذلك.

إذا كنت تريد بدء مشروعك في مجال التجارة الالكترونية فيمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية الشاملة (The Ultimate Shopify & Ecommerce Expert Bundle) التي تساعدك على بناء متجرك الإلكتروني وإدارته وتخصيصه من البداية مع خصم يصل إلى 97 %.

تتضمن هذه الحزمة 11 دورة تدريبية، مقسمة إلى 610 درسًا، وما يصل إلى 31 ساعة من المحتوى، تغطي كافة الخطوات اللازمة لإطلاق متجر عبر الإنترنت باستخدام منصة Shopify – أكبر منصة للتجارة الإلكترونية للبائعين المستقلين – وتعلم كيفية تسويق منتجاتك أو خدماتك بسهولة وفعالية.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1648 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إعداد موقع ويب مخصص للتجارة الإلكترونية باستخدام Shopify، وكيفية إدارة هذا الموقع وتخصيصه، وكذلك كيفية ضبط إعدادات الشحن، وطرق الدفع.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول تعلم (البيع عبر سلسلة التجزئة) Drop Shipping على أشهر منصات التجارة الإلكترونية التي تشمل: eBay، وAmazon FBA، وAlibaba، وAliExpress، كما ستتعلم كيفية اكتشاف المنتجات الأكثر مبيعًا على هذه المنصات، وكيفية أتمتة Drop Shipping باستخدام تطبيقات من Shopify.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة كاملة للتدريب على التسويق الإلكتروني، والتي تتضمن أساسيات التسويق الإلكتروني، وكيفية تحديد الجمهور المستهدف، وكيفية إنشاء المحتوى المناسب له، وكيفية الترويج للمنتجات عبر فيسبوك، والبريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Shopify E-Commerce Websites for Beginners

Selling on eBay: Make Money Online Dropshipping Products

The Modern Digital Marketing Master Course

Shopify Dropshipping: Create Alibaba Dropship Business Fast

Ultimate eBay BootCamp Academy

eBay for Profits: Make $2,000 a Month Drop-Shipping Products

How To Pick Dropshipping Products From AliExpress

How to Import From China – The Professional Guide

Build a Profitable Amazon FBA Store Without Private Labeling

Shopify Dropshipping: The Best 12 Products To Sell In 2018

Amazon FBA: From No-Experience to Launching Your First Product

الحصول على الصفقة: من هنا.