جوجل تدعم Siri Shortcuts في جيميل.. إليك كيفية الاستخدام

استمر تطبيق اختصارات سيري Siri Shortcuts في النمو فهو يجد طريقه إلى العديد من التطبيقات منذ أن أطلقت آبل الميزة في نظام التشغيل iOS 12، إنها ميزة رائعة تتيح لك إضافة أمر بسرعة إلى سيري للأشياء الشائعة التي تقوم بها في تطبيق ما، مثل طلب القهوة المفضلة أو التحقق من حالة رحلتك.

جلبت اليوم جوجل Siri Shortcuts إلى أحد تطبيقاتها الخاصة على نظام iOS، حيث أصبح تطبيق جيميل على آيفون وآيباد يدعم الميزة الآن، ولكن مع أمر واحد فقط.

يمكن الآن لمستخدمي تطبيق جيميل على iOS عن طريق استخدام Siri Shortcuts إنشاء اختصار يتيح لهم استخدام سيري لإرسال بريد إلكتروني، فبمجرد إضافة الاختصار، يمكنك ببساطة أن تقول “مرحبًا يا سيري، أرسل بريدًا إلكترونيًا”، وسيتم تشغيل تطبيق جيميل في وضعية إنشاء رسالة وذلك حتى تتمكن من كتابة بريدك الإلكتروني بسرعة.

يعد إنشاء بريد إلكتروني حاليًا الميزة الوحيدة المتاحة في تطبيق جيميل لنظام التشغيل iOS، وإذا كنت ترغب في تمكينه يمكنك القيام بذلك من خلال قسم “الإعدادات” في تطبيق جيميل أو في Siri Shortcuts.

كيفية إضافة الاختصارات إلى سيري

يمكنك تشغيل أي اختصار عن طريق طلب ذلك من سيري، فقط ابحث عن زر “إضافة إلى سيري” في التطبيقات المفضلة، ثم اضغط عليه لإضافة عبارات بصوتك، أو انتقل إلى “الإعدادات” للبحث عن جميع الاختصارات المتوفرة على جهازك، كما من المحتمل أن لا تعمل الاختصارات التي تتطلب فتح تطبيق على جهاز iOS على HomePod وآبل ووتش.

إضافة اختصار من تطبيق جهة خارجية

افتح التطبيق على جهاز iOS واضغط على إضافة إلى سيري.

انقر على زر التسجيل، وبعد ذلك سجل العبارة التي تقولها لسيري بصوتك لتشغيل الاختصار، واحرص على تسجيل عبارة بسيطة يمكن تذكرها بسهولة.

اضغط على تم.

إضافة اختصار من إعدادات تطبيق Siri Shortcuts