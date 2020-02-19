أصبحت الساعات الذكية في الفترة الأخيرة أداة تقنية لا غنى عنها مثل الهواتف الذكية، وتجاوزت مجرد إخبارنا بالوقت فقط، لتؤدى الكثير من المهام مثل: البحث على الإنترنت بواسطة الصوت أو تتبع الموقع باستخدام GPS، وكذلك مراقبة معدل ضربات القلب.

فيما يلي سنتعرف على أبرز 5 ساعات ذكية في عام 2020:

1- ساعة Apple Watch Series 5:

لطالما تصدرت ساعات آبل الذكية بمختلف طرازاتها قوائم أبرز الساعات الذكية منذ ظهورها للمرة الأولى في 2015، وذلك بفضل المميزات العديد التي تأتي بها والمهام الكثيرة التي تؤديها.

ويضم الإصدار الخامس من ساعة آبل العديد من المميزات مثل: نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومستشعر مراقبة معدل ضربات القلب، وميزة تخطيط القلب الكهربائي.

تأتي Apple Watch Series 5 بهيكل معاد تدويره بنسبة 100 بالمئة، بالإضافة للعديد من الخيارات الأخرى مثل: الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم والسيراميك. وتعمل الساعة بمعالج S5 الجديد، مع سعة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وبطارية تستمر حتى 18 ساعة، بالإضافة إلى متجر تطبيقات مخصص.

2- ساعة Samsung Galaxy Watch Active 2:

تُعد ساعة سامسونج Galaxy Watch Active 2 من أفضل الساعات الذكية التي يمكنك شراؤها إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، فهي تأتي بتصميم أنيق وتدعم عددًا من الميزات القوية مثل: مستشعر معدل ضربات القلب، وتتبع اللياقة البدنية، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، وغير ذلك الكثير.

تعمل الساعة بواسطة نظام التشغيل تايزن (Tizen)، وتدعم اتصال LTE لتصفح المواقع على الإنترنت، وتأتي بسعة تخزين داخلية 4 جيجابايت، وتدعم قوائم تشغيل موسيقى (سبوتيفاي) Spotify، وتدعم الاتصال بسماعات الرأس عبر (البلوتوث) Bluetooth، مع قدرتها على مقاومة الماء حتى عمق 5 أمتار وفقَا لمعيار IP68.

3- ساعة Fossil Gen 5:

شركة Fossil من أشهر شركات تصنيع الساعات الكلاسيكية الفاخرة، وقد دخلت سوق الساعات الذكية مدفوعة بخبرتها الكبيرة في تصنيع الساعات وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، وتأتي ساعة Fossil Gen 5 بتصميم أنيق وسهل الاستخدام. ومميزات عديدة مثل: نظام تحديد المواقع العالميGPS، وجيروسكوب، وتقنية NFC، وميكروفون صغير، ومستشعر معدل ضربات القلب.

تعمل هذه الساعة بمعالج Snapdragon Wear 3100، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت، وأحدث إصدار من نظام التشغيل Wear OS، وشاشة AMOLED مقاس 1.28 بوصة بدقة 416 × 416 بكسلًا، وسعة تخزين داخلية 8 جيجابايت، ويمكن إقرانها بهواتف آيفون أو أندرويد.

4- ساعة Garmin Forerunner 945:

تعتبر من أبرز الساعات الذكية الرياضية وبالإضافة إلى ميزة تحليل تدريباتك الرياضية، فإنها توفر ميزات ذكية أخرى مثل: بث الموسيقى، وخرائط للتنقل، بالإضافة لتصميم مريح، وخفة الوزن، وعمر بطارية كبير يدوم لأسبوعين بشحنة واحدة.

تأتي هذه الساعة بشاشة مقاسها 1.2 بوصة، وتدعم العديد من الميزات مثل: رصد معدل ضربات القلب، ومقياس الارتفاع الجوي، وقدرات التتبع للتعامل مع أكثر من 30 رياضة مختلفة، وميزات تتبع النوم، ومراقبة الإجهاد، وعرض إشعارات الهاتف، ومساحة تخزينية تتسع لما يصل إلى 1000 مقطع موسيقى، مع دعم الاتصال بالبلوتوث.

5-ساعة Coros Apex:

العديد من الساعات الذكية لديها ميزة مقاومة الماء بمعايير مختلفة، ولكن ساعة Coros Apex مُصممة خصيصًا لمقاومة الماء تحت أي عمق، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للسابحين بصفة خاصة، تأتي بشاشة مقاسها 1.1 بوصة، وإطار من السيراميك أو التيتانيوم.

تتميز هذه الساعة بتصميم أنيق، وواجهة سهلة الاستخدام، وميزات تتبع اللياقة لثلاثة رياضات على وجه التحديد وهي: الركض وركوب الدراجات والسباحة، بالإضافة للعديد من الوظائف الأخرى مثل: نظام تحديد المواقع GPS، ومراقبة معدل ضربات القلب والارتفاع، وتتبع النوم، والاتصال بالهاتف الذكي عبر تقنية Bluetooth LE، وعمر بطارية طويل جدًا قد يصل إلى شهر كامل على شحنة واحدة.