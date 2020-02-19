آبل تخطط لإطلاق حاسب iPad Pro بكاميرا ثلاثية

تخطط شركة آبل لإطلاق حاسب آيباد برو iPad Pro جديد في شهر مارس، في محاولة منها لتعزيز حصتها في السوق العالمية للحواسيب اللوحية، لكن من غير المتوقع أن تصل شحنات الإنتاج من الجهاز اللوحي إلى ذروتها إلا بعد شهر أبريل، وذلك لأن موردي المكونات يزيدون إنتاجهم ببطء بعد فترة الانقطاع في عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتأثرت سلسلة إمداد آبل، التي تتركز إلى حد كبير في الصين، بشكل كبير، حيث أغلقت المصانع في البلاد، وقالت الشركة إن إمدادات آيفون العالمية ستكون مقيدة مؤقتًا نتيجة لإغلاق المصانع، كما اضطرت الشركة لإغلاق متاجرها في الصين بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي ساهم في انخفاض الطلب على منتجاتها داخل الصين.

ووفقًا لتقرير جديد من Digitimes، فإن جهاز iPad Pro الجديد قيد الإنتاج مع تاريخ إصدار مستهدف لشهر مارس، ويعني هذا أن آبل قد تؤخر إطلاق الجهاز، أو قد تعلن عنه لكن بكميات محدودة في البداية، ويتوقع التقرير أن يصل الإنتاج إلى ذروته في الربع الثاني عند نحو 3 ملايين وحدة شهريًا.

وتوضح المعلومات أن أجهزة آيباد برو الجديدة ستحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك جهاز الاستشعار 3D ToF، وكانت الشائعات حول هذا المستشعر قد ظهرت سابقًا، بحيث يساعد مستشعر 3D ToF جهاز آيباد برو على قياس المسافات وحجم الكائنات في العالم الخارجي عبر تطبيقات الواقع المعزز.

ومن المتوقع أن تزود هواتف iPhone 12 الراقية بهذا المستشعر، والتي من المفترض صدورها في وقت لاحق من هذا العام.

ويصف التقرير النموذج الجديد بأنه جهاز آيباد برو iPad Pro بحجم 12 إنشًا، وتبيع آبل حاليًا طرازات iPad Pro بحجم 11 إنشًا و 12.9 إنشًا، وليس من الواضح ما إذا كان هذا مجرد خطأ مطبعي أو اقتراح بأن شركة آبل ستغير مرة أخرى أحجام شاشة iPad Pro.

يذكر أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاض شحنات حواسيب آيباد برو من آبل للربع الأول من عام 2020 بنسبة 9.6 في المئة بالمقارنة مع التوقعات السابقة لتصل إلى 8.46 مليون وحدة، ويقدر هذا الرقم بما يزيد قليلاً عن نصف شحنات الربع الثاني، بما في ذلك شحنات iPad Pro الجديد.

وقالت المصادر إن منافذ التجارة الإلكترونية الرئيسية في الصين تظهر طلبًا قويًا على أجهزة آيباد لدعم التعليم عن بعد في العديد من المدن بسبب القيود الصارمة على حركة المرور وسط الوباء.