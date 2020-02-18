انتشرت سماعات الأذن اللاسلكية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بفضل ما تقدمه من ميزات مثل: صغر الحجم، وعدم وجود أسلاك تتعامل معها، ودعم تقنيات عزل الضوضاء، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي 5 سماعات أذن لاسلكية بعروض مغرية:

1- سماعات TREBLAB XR500:

تتميز سماعات TREBLAB XR500 بتصميم أنيق، وتقنية إلغاء الضوضاء (ANC)، ومقاومة المياه وفقُا لمعيار IPX7، بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 9 ساعات.

أهم ما يميز هذه السماعات أنها تلتف بشكل آمن فوق أذنيك بواسطة خطاطيف أذن سلكية قابلة للتعديل بشكل مرن جدًا، كما تتضمن ميكروفون مدمج، وأزرار للتحكم في الصوت عن بُعد، ومزودة أيضًا بسلك مرن يلتف خلف الرقبة، وتأتي مع أطراف من السيليكون المرن لضمان بقائها ثابتة في الأذن أثناء الحركة، بالإضافة إلى دعمها لاتصال بلوتوث 4.1.

تتوافر هذه السماعات بلونين الأسود، والأبيض، وتوفر الشركة ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه السماعات 179.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 83% أي بسعر 29.99 دولارًا فقط.

2- سماعات AIRTAPS True Wireless:

تتميز سماعات AIRTAPS True Wireless بجودة صوت متميزة، ودعم اتصال بلوتوث 5.0، وبطارية تدوم حتى 14 ساعات، حيث تقدم السماعات نفسها ما يصل إلى 4 ساعات على شحنة واحدة، بينما تقدم لك علبة الشحن المرفقة 10 ساعات إضافية لعمر البطارية.

تتوافر هذه السماعات باللون الأبيض، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه السماعات 99.90 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 75% أي بسعر 24.99 دولارًا فقط.

3- سماعات RAWtronics True Wireless:

تتميز سماعات RAWtronics True Wireless بصوت عالي الجودة، ودعم اتصال بلوتوث 5.0، بالإضافة إلى عمر بطارية يصل إلى 7 ساعات، وتأتي مع علبة شحن تتيح لك إعادة شحن السماعات في أقل من ساعتين.

تتوافر هذه السماعات بلونين الأسود، والأبيض، وتوفر الشركة ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه السماعات 149.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 66% أي بسعر 49.99 دولارًا فقط.

4- سماعات Versafit Wireless:

تأتي سماعات Versafit بتصميم أنيق، ودعم تقنية إلغاء الضوضاء، وتتميز بوجود أطراف ناعمة من السيليكون المطاط المضاد للعرق الذي يتسبب في تلف السماعات بسرعة، كما أنها خفيفة الوزن، وتمتع بعمر بطارية طويل يدوم لمدة 13 ساعة.

تدعم سماعات Versafit اتصال البلوتوث، وتلتف بشكل آمن فوق أذنيك بواسطة خطاطيف أذن سلكية قابلة للتعديل بشكل مرن جدًا، كما تتضمن ميكروفون مدمج، وثلاثة أزرار للتحكم عن بُعد، مما يتيح لك الرد على المكالمات الهاتفية، وضبط عناصر تحكم معينة، مثل: التشغيل والإيقاف المؤقت، وتشغيل المسار التالي في قوائم التشغيل الخاصة بك، وضبط مستوى صوت الموسيقى دون لمس هاتفك.

تتوافر هذه السماعات باللون الأخضر فقط، كما تقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، وتوفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه السماعات 149.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 33% أي بسعر 99.99 دولارًا فقط.

5- سماعات Vodo Vibe True Wireless:

تأتي سماعات Vodo Vibe True Wireless بتصميم مميز، وتتميز بصوت عالي الجودة، ودعم اتصال بلوتوث 5.0، بالإضافة إلى عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات على شحنة واحدة.

تتوافر هذه السماعات بلونين الأسود، والأبيض، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه السماعات 129 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 23% أي بسعر 99 دولارًا فقط.