5 تطبيقات تساعدك في التغلب على التوتر والقلق

أصبحت تطبيقات التأمل واحدة من أكثر التطبيقات شعبية في متاجر التطبيقات في الآونة الأخيرة، لما توفره من مميزات تجعل ممارسة التأمل عملية سهلة للغاية في آي مكان، فالكثير من الأشخاص يصعب عليهم إيجاد الوقت أو الطاقة للالتزام في جلسات التأمل المنتظمة.

وعلى الرغم من أن الحضور الفعلي لهذه الجلسات يعد خيارًا رائعًا بالنسبة للبعض، إلا أنه يبدو للبعض مرهقًا بعض الشيء، وهنا يأتي دور هذه التطبيقات التي يمكنها تقليل مستويات التوتر والقلق والاكتئاب والأرق ومنحك بعض السلام الداخلي.

فيما يلي 5 تطبيقات تأمل تساعدك على تقليل التوتر والقلق:

1- تطبيق FitMind:

من أبرز تطبيقات التأمل التي تساعد على تقوية (اللياقة الذهنية) لمجابهة المواقف المختلفة، وقد طوره ليام مكلينتوك الذي عانى من العديد من الأمراض مثل: الوسواس القهري واضطراب فرط الحركة ونقص الإنتباه، وقد ساعده التطبيق على تقليل تناول الأدوية والشفاء من الأمراض.

يساعدك التطبيق على إتقان التأمل من خلال تحدي اللياقة العقلية لمدة 30 يومًا بتقديم المخططات والرسوم البيانية حتى تتمكن من مراقبة تقدمك، ويحتوي على تحديات يومية وميزات أخرى نموذجية وتفسيرات علمية حول عِلم التأمل.

التطبيق متاح لمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

2- تطبيق Unplug Meditation:

يعتبر من تطبيقات التأمل التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وهذا بسبب تقديمه لمقاطع فيديو تتجاوز 700 مقطع لجلسات تأمل مصورة في استوديو احترافي، والتي يتراوح طولها من دقيقة واحدة إلى ساعة، لذلك تشعر وكأنك في جلسة تأمل مع مدرب محترف.

يحتوي التطبيق على لوحة تحكم يمكنك من خلالها مشاهدة مجموع الأيام والساعات والدقائق والثواني التي قضيتها في التأمل، بالإضافة إلى تحديد الأهداف، وإذا كنت تفضل التأمل لوحدك، فيمكنك الاختيار من بين العديد من الأصوات التي يقدمها لك التطبيق.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

3- تطبيق The Breathing:

يعتبر من تطبيقات التأمل التي تُركز على عملية التنفس فقط للحصول على العديد من الفوائد الفسيولوجية مثل: زيادة وظائف الرئة، وخفض الضغط والقلق، وخفض ضغط الدم وتحسين التوازن العاطفي، يمكنك فقط تعديل إعدادين في التطبيق وهما: طول التمرين ونسبة التنفس.

التطبيق متاح مجانًا، لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

4- تطبيق Soundly:

بينما تُركز تطبيقات التأمل في هذه القائمة على اللياقة الذهنية والجسدية، يساعدك هذا التطبيق على التأمل بغرض النوم والتركيز والاسترخاء مع العديد من مسارات الموسيقى والملفات الصوتية التي صُممت بشكل احترافي، يمكنك اكتشاف وحفظ المسارات الموسيقية المختلفة وإنشاء قوائم تشغيل والتحكم في سرعة البث.

التطبيق متاح لمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

5- تطبيق Simple Habit:

يرُكز التطبيق على تخفيف التوتر اليومي، من خلال تقديم جلسات تأمل سريعة لمدة خمسة دقائق فقط، بالإضافة لقوائم تشغيل صوتية تتناول العديد من المواضيع مثل: الأرق والنوم، وتقليل القلق، والإجهاد، يقدمها مدربين متخصصين في جلسات التأمل.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.