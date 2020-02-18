هونر تحدد موعد إطلاق Honor 9X Pro في الأسواق العالمية

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – عن موعد إطلاق هاتفها (هونر 9إكس برو) Honor 9X Pro في الأسواق العالمية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن الهاتف للأسواق الصينية في شهر تموز/ يوليو الماضي، وأمس أعلنت عن أنها تعتزم البدء في إطلاقه في الأسواق العالمية اعتبارًا من 24 شباط/ فبراير الجاري.

وجاء الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي لعلامة (هونر) – (جورج جاو) – عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال: إن (هونر 9إكس برو) سيأتي مع (خدمات هواوي المحمولة) HMS بدلًا من خدمات جوجل، ليكون الهاتف هو الأول من (هونر) في إيجاد بديلًا عن خدمات جوجل.

وفيما يتعلق بالمواصفات، يُذكر أن الهاتف يحتوي معالجًا من نوع Kirin 810، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 9.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 9 (باي).

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.59 بوصات ودقة FHD+، وتمتاز الشاشة بأنها تغطي الواجهة تمامًا، إذ إن الكاميرا الأمامية منبثقة بدقة 16 ميجابكسل. وهناك حساس بصمة على جانب الهاتف، ويحتوي على بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة. أما الكاميرات الخلفية الثلاث فهي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، و8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. هذا ولا معلومات عن السعر.