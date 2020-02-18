هل تؤثر تكلفة استبدال شاشة Galaxy Z Flip على مبيعات الهاتف؟

ظهرت مخاوف لدى بعض المستخدمين بشأن شاشة هاتف Galaxy Z Flip القابلة للطي، لكن سامسونج قامت بتغطية ذلك.

كما هو الحال مع Motorola Razr الجديد، فقد تم التشكيك في متانة شاشة هاتف Galaxy Z Flip بعد اختبار أجراه JerryRigEverything، كشف فيه أن شاشة الهاتف قد تم خدشها بسهولة.

وردًا على استفسار من The Verge الموقع المختص في الصحافة التكنولوجية، أكدت سامسونج أن الحال كما هو مع Galaxy Fold، سيكون بمقدور مالكي Z Flip استبدال كل من واقي الشاشة المجاني والشاشة مقابل 119 دولارًا فقط.

السعر بحد ذاته يعتبر سيئًا جدًا بالنسبة للمستخدمين، حيث يوحي بانعدام الثقة، وذلك نظرًا لسعر الهاتف البالغ 1380 دولارًا.

سعر الشاشة البديلة ليس سيئًا نظرًا لأن استبدال الشاشة خارج ضمان الجهاز فحسب، بل لأنه يمكنك الحصول على آيفون 11 إذا خصمت سعر استبدال الشاشة بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 200 دولار.

كما أن السهولة التي تم بها خدش شاشة هاتف سامسونج القابل للطي أمر مثير للقلق، خاصةً بأن شركة سامسونج قد ادعت أن الشاشة عبارة عن زجاج رقيق للغاية، والذي يجب أن يكون أكثر مقاومة للخدوش.

الآن وبعد أن وصل الهاتف إلى أيدي العملاء، أصبح من الممكن أن نعرف قريبًا ما إذا كانت الشاشة قابلة للتلف كما هو الحال في المراجعات أم لا.