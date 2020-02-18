هاتف Galaxy Fold 2 قد يأتي بكاميرا مدمجة تحت الشاشة

تشير الأنباء إلى أن شركة سامسونج تعكف حاليًا على تطوير هاتفها القابل للطي Galaxy Fold 2، والذي من المتوقع أن يشهد تحسنات كبيرة في جميع النقاط التي عانى منها الهاتف السابق جالاكسي فولد Galaxy Fold، ويشاع أن العملاقة الكورية الجنوبية تخطط لإطلاقه في النصف الثاني من هذا العام.

ومن المتوقع أن يكون هاتف Galaxy Fold 2 من سامسونج هو خليفة جهاز Galaxy Fold الذي تم إطلاقه العام الماضي، والذي كان أول جهاز قابل للطي من سامسونج، وشهد إطلاقه العديد من التأخيرات بسبب مشكلات الشاشة.

ويوضح تسريب جديد بعض المعلومات حول الشاشة الأمامية الثانوية وخيارات الألوان ومواصفات الكاميرا أيضًا لهاتف Galaxy Fold 2، إلى جانب الإشارة إلى أن الغطاء الأمامي للجهاز سيحتوي على شاشة من نوع Infinity-V، على عكس Galaxy Fold الذي كان يحتوي عدد كاف من الحواف في أعلى وأسفل الشاشة.

ويعني هذا أن الشاشة الأمامية لجهاز Galaxy Fold 2 ستكون أكبر بكثير من شاشة Galaxy Fold الأصلية، وعلاوة على ذلك، فإن المعلومات تشير إلى أن الشاشة الرئيسية القابلة للطي ستكون مزودة بثقب لإيواء كاميرا الصور الشخصية أو أن الهاتف سيتضمن تكنولوجيا الكاميرا المدمجة تحت الشاشة، وهو ما أشيع عنه سابقًا.

وفي حال صدقت الإشاعات، فسيكون Galaxy Fold 2 هو أول جهاز يستخدم تكنولوجيا الكاميرا المدمجة تحت الشاشة في تشكيلة هواتف شركة سامسونج، وأشارت التسريبات إلى أن Galaxy Fold 2 سيحتوي على شكل جديد من أشكال القلم الإلكتروني S Pen، لكن دون الكشف عن تفاصيل هذا الشكل الجديد.

كما تتحدث التسريبات عن أن الهاتف الجديد سيحتوي على كاميرا مماثلة لكاميرا Galaxy S20 Plus، مما يعني أنه قد يحتوي على وحدة مستطيلة الشكل بها أربع كاميرات في الخلف بعدسة بزاوية واسعة وعدسة واسعة وعدسة تليفوتوغرافي وعدسة العمق DepthVision.

ويمكن أن يدعم الهاتف تقنية التكبير البصري الهجين بقدرة 3X، بالإضافة إلى تكبير Super Resolution Zoom بقدرة تصل إلى 30X، تمامًا مثل Galaxy S20 Plus، وتلاحظ التسريبات أن Galaxy Fold 2 سيأتي بالسيراميك والفولاذ المقاوم للصدأ، ويمكن أن تشمل خيارات الألوان على الأزرق والفضي والذهبي والوردي والأسود.

ويشير تقرير سابق إلى أن جهاز Galaxy Fold 2 سيشتمل على شاشة مقاس 8 إنشًا عند فتحها، وكاميرا بدقة 108 ميجابيكسل في الخلف، وقد يكون من الممكن أن يرث الجهاز القابل للطي التالي كاميرا Galaxy S20 Ultra، وليس كاميرا Galaxy S20 Plus.