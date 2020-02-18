فيسبوك تختبر ميزة ستغير طريقة رؤية المنشورات

اكتشفت المهندسة (جين مانتشون وونج) – التي أصبحت تشتهر باكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات – أن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين رؤية المنشورات حسب الرغبة.

وشاركت وونج مع موقع (تك كرنش) TechCrunch التقني لقطات شاشة للميزة الجديدة التي تُقسِّم تطبيق فيسبوك إلى ثلاثة تبويبات منفصلة لصفحة (آخر الأخبار)، حيث يعرض التبويب الأول: (ذي صلة) Relevant المنشورات التي قد يهتم بها المستخدم، في حين يعرض التبويب الآخر (الأحدث) Recent آخر المنشورات، أما التبويب الأخير (شُوهِد) Seen فهو يعرض المنشورات التي شُوهِدت.

يُشار إلى أن فيسبوك اعتادت عرض المنشورات حسب خوارزمية خاصة تصنف المنشورات حسب التفاعل، والأهمية، فضلًا عن المنشورات المُموَّلة. ولكن يبدو أن الميزة التي تختبرها فيسبوك ستُسهِّل – إن أُطلقت رسميًا للمستخدمين – رؤية المنشورات حسب التوقيت، والتخلص من رؤية المنشورات القديمة التي شُوهِدت.

وأكد متحدث باسم فيسبوك لموقع (تك كرنش) اختبار الميزة داخليًا، وأشار إلى أن الشركة تدرس إمكانية اختبارها خارجيًا. وتهدف الشركة من خلال هذه الميزة إلى تسهيل الوصول إلى المنشورات الأحدث، والمنشورات المُشاهَدة.