صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة للتسويق على فيسبوك مع خصم 97%

صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة للتسويق على فيسبوك مع خصم 97%

الحزمة الشاملة لاحتراف التسويق على فيسبوك The Ultimate Facebook Marketing Certification Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 485.

المدة: 30 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أفضل ممارسات التسويق عبر فيسبوك والتي تشمل: الإعلانات المدفوعة، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من أداة Facebook Pixel، وكيفية إعداد استراتيجية تسويق جديدة لزيادة المتابعين والتفاعل على صفحات فيسبوك الشخصية والتجارية،، وكذلك استخدام البث المباشر FB Live باحترافية، وبناء (روبوتات دردشة تفاعلية) chatbots على مسنجر لدعم العملاء على مدار الساعة.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تحديد جمهورك المستهدف لضمان عرض إعلاناتك للأشخاص المهتمين بمنتجاتك أو شركتك فقط، كما ستتعلم كيفية الوصول إلى الآلاف من الأشخاص على فيسبوك وتحويلهم إلى عملاء باستخدام أدوات إعادة الاستهداف.

ستتعلم أيصًا كيفية تحقيق أقصى استفادة من (الفيديو المباشر) Live Video على فيسبوك، وإنستاجرام، وتويتر من خلال Periscope، ويوتيوب للحصول على المزيد من العملاء وزيادة المبيعات.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات المحتوى.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1400 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تطورت منصة فيسبوك من وسيلة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء إلى منصة ترويجية للشركات، حيث يوجد الآن أكثر من 7 ملايين مُعلن نشط يستخدمون المنصة للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم.

تتغير الخوارزميات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، ولذلك يجب عليك تغيير إستراتيجيات التسويق الخاصة بك لتكون مواكبًا لهذه التغيرات.

يمكنك تطوير مهاراتك في التسويق على فيسبوك من خلال الاستفادة من هذه الحزمة التدريبية الشاملة (The Ultimate Facebook Marketing Certification Bundle) والتي تتيح لك تعلم أفضل الممارسات التسويقية على فيسبوك وتعزز علامتك التجارية بفعالية مع خصم 97%

تتضمن هذه الحزمة 7 دورات تدريبية، وما يصل إلى 485 درسًا، وأكثر من 30 ساعة من المحتوى تغطي العديد من مهارات التسويق عبر منصة فيسبوك.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة التدريبية إلى 1400 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أفضل ممارسات التسويق عبر فيسبوك والتي تشمل: الإعلانات المدفوعة، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من أداة Facebook Pixel، وكيفية إعداد استراتيجية تسويق جديدة لزيادة المتابعين والتفاعل على صفحات فيسبوك الشخصية والتجارية،، وكذلك استخدام البث المباشر FB Live باحترافية، وبناء (روبوتات دردشة تفاعلية) chatbots على مسنجر لدعم العملاء على مدار الساعة.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تحديد جمهورك المستهدف لضمان عرض إعلاناتك للأشخاص المهتمين بمنتجاتك أو شركتك فقط، كما ستتعلم كيفية الوصول إلى الآلاف من الأشخاص على فيسبوك وتحويلهم إلى عملاء باستخدام أدوات إعادة الاستهداف.

ستتعلم أيصًا كيفية تحقيق أقصى استفادة من (الفيديو المباشر) Live Video على فيسبوك، وإنستاجرام، وتويتر من خلال Periscope، ويوتيوب للحصول على المزيد من العملاء وزيادة المبيعات.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Complete Facebook Marketing Masterclass

Facebook Page Masterclass: Use It to Grow Your Business

The Complete Facebook Sales Funnel Blueprint

The Complete Facebook Retargeting Course

Social Media Live Streaming: The Power of Video Marketing

Facebook Ads for Beginners

Facebook Ads for Local Business: Use Facebook to Attract More Customers

الحصول على الصفقة: من هنا.