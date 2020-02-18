تطبيق مايكروسوفت أوفيس الموحد لنظام أندرويد متاح للجميع

أصدرت شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع التطبيق الجديد الموحد لنظام أندرويد من حزمتها الإنتاجية المكتبية Microsoft Office لجميع المستخدمين، بحيث أصبح من الممكن تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي Google Play.

ويوفر تطبيق الشركة للمستخدمين تجربة أكثر تجميعًا لحزمتها الإنتاجية المكتبية من خلال تطبيق واحد، بالإضافة إلى تضمنه OneDrive، وهي خدمة التخزين السحابية الخاصة بشركة مايكروسوفت والمنافسة لخدمة Google Drive.

وكانت مايكروسوفت تعمل على تجربة جديدة لحزمتها الإنتاجية المكتبية Microsoft Office على الأجهزة المحمولة منذ فترة قصيرة، وقدمت في شهر نوفمبر من العام الماضي تطبيقًا جديدًا تمامًا للأجهزة المحمولة، والذي جمع أفضل ما في حزمتها الإنتاجية المكتبية Microsoft Office في تطبيق بسيط وموحد.

وفي ذلك الوقت، كان التطبيق متاحًا فقط كمعاينة لمشتركي برنامج Office Insiders، حيث بدأت مايكروسوفت في اختباره مع مجموعة صغيرة من المستخدمين كبديل لتطبيقات Word و Excel و PowerPoint المنفصلة.

ويتيح التطبيق الموحد للمستخدمين إنشاء وتحرير مستندات Word و Excel و PowerPoint دون فتح أي أدوات منفصلة، كما يمكن للمستخدمين مسح المستندات ورموز الاستجابة السريعة QR وقراءة وتوقيع ملفات PDF ومسح النصوص من الصور، بما في ذلك جداول البيانات، ومسح الصور باستخدام كاميرا الهاتف وما إلى ذلك.

وهناك الكثير من الميزات المفيدة ضمن التطبيق، إذ يتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات بسرعة، والتي تتم مزامنتها عبر حساب مايكروسوفت الخاص بالمستخدم، ويمكن الوصول إليها من خلال تطبيق الملاحظات اللاصقة Sticky Notes في نظام التشغيل ويندوز 10، إلى جانب إمكانية نقل الملفات إلى جهاز الحاسب والأجهزة القريبة.

وتوضح المعلومات أن تطبيق الحزمة الإنتاجية المكتبية Microsoft Office الموحد لنظام أندرويد لا يعمل حاليًا بشكل جيد مع الأجهزة اللوحية أو أجهزة كروم بوك Chromebook، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إيقاف تطبيقات Microsoft Office المنفصلة في وقت ما لصالح التطبيق المدمج الجديد.

وبالرغم من أن تطبيقات مايكروسوفت المستقلة Word و PowerPoint و Excel تعمل بشكل جيد على الأجهزة اللوحية، بما في ذلك أجهزة كروم بوك Chromebook، إلا أن التطبيق الجديد الموحد ليس لديه واجهة مستخدم محسنة للأجهزة اللوحية، ومن المحتمل أن يتغير ذلك في المستقبل مع استمرار مايكروسوفت في تحسين التطبيق.