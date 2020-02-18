إل جي تعلن عن ثلاثة هواتف جديدة من سلسلة LG K

أعلنت شركة (إل جي) LG اليوم الثلاثاء عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة من سلسلة (كي) K، وهي: (كي61) K61، و(كي51إس) K51S، و(كي41إس) K41S.

وقالت الشركة الكورية في بيان: إن الهواتف الثلاثة “صُممت لتقديم تجربة مستخدم من الدرجة الأولى مع الكاميرات التي حصلت على ترقية، ووظائف الوسائط المتعددة، والأداء المحسّن الشامل، وذلك بسعر معقول”.

LG K61

يقدم هذا الهاتف معالجًا ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز، وشاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل، وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. كما يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت.

ويمتاز (كي61) – الذي يأتي بسماكة 8.4 ميليمترات – بوجود 4 كاميرات خلفية، الأولى منها بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير القريب، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة، وسيتوفر بثلاثة ألوان: التيتانيوم، والأبيض، والأسود. وهو يدعم عددًا من المزايا الأخرى العتادية والبرمجية، بما في ذلك تقنية الصوت DTS:X 3D Surround Sound، وزر لمساعد جوجل الذكي، وحساس بصمة على ظهره، بالإضافة إلى أنه مقاوم للماء والغبار وفق معيار الحماية العسكرية الأمريكية MIL-STD 810G.

LG K51S

يشترك هذا الهاتف مع هاتف (كي61) في بعض المواصفات، بما في ذلك المعالج، ووجود الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة، وحجم الشاشة التي تأتي بدقة أقل هي 1600×720 بكسل. كما أن ذاكرة الوصول العشوائي (رام) أصغر حجمًا بواقع 3 جيجابايت، وتأتي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت فقط مع إمكانية التوسعة.

وعلى غرار (كي61) أيضًا، يقدم الهاتف 4 كاميرات أمامية بدقة 32 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير القريب، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي (كي51إس) على بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة، وسوف يتوفر بثلاثة ألوان: التيتانيوم، والوردي، والأزرق، وهو يقدم المزايا العتادية والبرمجية ذاتها التي يقدمها (كي61).

LG K41S

يعد هذا الهاتف الأقل من حيث المواصفات بين الهواتف الثلاثة، إذ يحتوي معالجًا بتردد 2 جيجاهرتز، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت. أما الشاشة فهي مماثلة لهاتف (كي51إس).

ومع أنه منخفض المواصفات، يقدم الهاتف 4 كاميرات خلفية، ولكنها منخفضة الدقة، مقارنة بالهاتفين الآخرين، إذ تأتي الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 5 ميجابكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما. أما الكاميرا الأمامية فهي لست ضمن الشاشة، إنما في قطع (نتوء)، وهي بدقة 8 ميجابكسل.

وتأتي سعة البطارية مرتفعة نسبيًا، وهي 4,000 ميلي أمبير/ ساعة. وسيتوفر بثلاثة ألوان: التيتانيوم، والأسود، والأبيض.

وتعتزم إل جي طرح هواتفها الجديد اعتبارًا من الربع الثاني من 2020 في الأمريكيتين، ثم في عدد من الأسواق المختارة في أوروبا، وآسيا. ولا معلومات عن السعر.